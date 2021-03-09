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‘Bir Çocuğun Yüzünü de Sen Güldür’ çalışmasına Başkan Kılıç’tan destek

İHA

‘Bir Çocuğun Yüzünü de Sen Güldür’ çalışmasına Başkan Kılıç’tan destek

Kızılay Erenler Şubesi’nin yetim ve öksüz çocukları yönelik başlattığı ‘Bir Çocuğun Yüzünü de Sen Güldür’ çalışmasına destek veren Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini söyledi.
Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Kızılay Erenler Şubesi’nin yetim ve öksüz çocuklara yönelik başlattığı ‘Bir Çocuğun Yüzünü de Sen Güldür’ çalışmasına destek verdi. Projeye desteklerinden dolayı Başkan Fevzi Kılıç’a teşekkür eden Kızılay Erenler Şube Başkanı Ahmet Özgedik, vermiş olduğu emanetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını kaydetti. Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç ise, “Ailelerinden bizlere emanet olan kıymetli çocuklarımıza yönelik ‘Bir Çocuğun Yüzünü de Sen Güldür’ çalışmalarından dolayı Ahmet Özgedik şahsında Erenler Kızılay Şubemizi tebrik ediyorum. Bundan önceki çalışmalarda olduğu gibi Kızılay’ımızın gerçekleştirdiği çalışmalarda elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

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