Kentsel Dönüşüm 2. Etap Konutları cazibe merkezi haline geldi

Erenler Belediyesi tarafından yapılan ve satışı devam eden Kentsel Dönüşüm 2.Etap Konutları; bahçesiyle, mimarisiyle, oturma, yürüyüş ve araç park alanlarıyla cazibe merkezi haline geldi.

Erenler Belediyesi tarafından yapılan ve satışa sunulan Kentsel Dönüşüm 2. Etap konutlarına vatandaşların ilgisi sürüyor. Her Salı Günü encümen kararı ile gerçekleşen ihale ile devam eden konut satışlarında her dairenin kendisine ait bahçesi bulunurken, sitede 5 ayrı kategori de daireler bulunuyor. Satışı devam eden yeni yaşam alanı olan konutlara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Erenler Belediyesinden yapılan bilgilendirmede fiyatların her kesime hitap ettiği ifade edilirken, en ucuz dairenin 149 Bin 500 TL’den başladığı belirtildi. Konutlar bahçesiyle, mimarisiyle, oturma, yürüyüş ve araç park alanlarıyla cazibe merkezi haline gelirken, 144 adet konuttan 79 adetinin satışı gerçekleşti, kalan 65 dairenin satışlarının ise kısa zamanda gerçekleşmesi bekleniyor.

