Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Sakarya Üniversitesi Doğal Afetler ve Yönetimi Öğrenci Topluluğu’nun düzenlediği “Afetlere Hazırlıkta Adapazarı” başlıklı söyleşi etkinliğine konuk oldu. Öğrencilerin kentsel dönüşüme dair sorularına cevap veren Işıksu, “Adapazarı’nda kentsel dönüşümü gerçekleştirebilmek için ortak mutabakat zemini ve ortak irade ortaya koymalıyız. Şehrin tüm dinamikleri ortak paydada buluşmalı” dedi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Sakarya Üniversitesi’nde faaliyet gösteren, danışmanlığını SAÜ Coğrafya Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Fatih Mehmet Döker’in yaptığı Doğal Afetler ve Yönetimi Öğrenci Topluluğunun daveti üzerine “Afetlere Hazırlıkta Adapazarı” başlıklı söyleşi etkinliğine konuk oldu. Öğrenciler Başkan Işıksu’ya, Adapazarı’nın geçmişten günümüze deprem tarihi başta olmak üzere, kentsel dönüşüme dair sorular yönelttiler.

Adapazarı’nın tarihten günümüze birçok depremden etkilendiğini belirten Başkan Işıksu, “Adapazarı’mız ne yazık ki 1943 Hendek ve 1967 Mudurnusuyu depremlerinden önemli ölçüde etkilendi. Bu depremlerde can ve mal kayıplarına maruz kaldık. Yine en yakın olan 17 Ağustos 1999 Depremi bizim için en yıkıcı depremler arasında yer aldı. Şehir merkezinde binlerce hemşehrimiz vefat etti, binlerce binamız hasar gördü. Acı tecrübelerimiz var, tekrar bu acı tecrübeleri yaşamak istemiyor ve bu doğrultuda çalışmalar yapmak için gayret ediyoruz” diye konuştu.

Öğrencilerden kentsel dönüşüme dair gelen soruları yanıtlayan Başkan Mutlu Işıksu, “Adapazarı Belediyesi olarak 32 büyük projemiz arasında kentsel dönüşüme de yer verdik. Hazırlıklarımıza başladık, Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi Çalışma Raporumuzu hazırlayarak ilk adımımızı atmış olduk. Hazırladığımız çalışma raporuna 31 mahallemizi dâhil ettik ve 7 bölgede ayrıntılı bir plan oluşturduk. Tabi şunu bilmenizi isterim ki, kentsel dönüşüm şehrin tüm dinamiklerinin bir araya gelmesiyle, ortak bir irade göstermesiyle gerçekleşebilir. Tüm kurum ve kuruluşların, STK’ların, esnaflarımızın ve hemşehrilerimizin kentsel dönüşüm için el ele verdiği bir ortamda biz Adapazarı Belediyesi olarak üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

Nitelikli bir kentsel dönüşümün önemini vurgulayan Başkan Işıksu, “Biz şehrimizin kalbi olan Adapazarı’mızı çok seviyoruz. Her bir hemşehrimizin canı bizim için çok kıymetli. Acı tecrübeleri tekrar yaşamak istemiyoruz. Hemşehrilerimize daha önce bir çağrıda bulunmuştuk, çok katlı ve riskli yapılara sahip olan vatandaşlarımız Üniversitelerimiz ve Çevre Bakanlığımızın yetkilendirdiği kuruluşlar aracılığıyla performans analizi yaptırmalı ve kentsel dönüşüm imkanlarından faydalanmalıdır şeklinde. Bu çağrımızı yineliyoruz” ifadelerini kullandı.

