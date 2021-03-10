SAÜ’den sağlık çalışanlarına vefa konseri

Bitlisin Tatvan ilçesinde askeri helikopter kazasında 11 askerimizin şehit olması sebebiyle ertelenen Sağlık Çalışanlarına Vefa Konseri 11 Mart Perşembe akşamı saat 20:00’de gerçekleştirilecek.

Sakarya Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan Vefa Konserinde, sağlık çalışanları programa canlı yayında katılacak. Sağlık çalışanlarından alınacak istek parçaları SAÜ Devlet Konservatuvarı tarafından seslendirilecek. Korona virüs salgınıyla savaşta en ön saflarda mücadele veren sağlık çalışanlarına destek için düzenlenen Vefa Konseri, Sakarya Üniversitesi İletişim Koordinatörlüğü tarafından canlı olarak yayınlanacak.

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde 11 Mart Perşembe akşamı saat 20:00’de gerçekleşecek olan program Sakarya Üniversitesi resmi sosyal medya hesapları ve Youtube kanalından (sakaryauni) izlenebilecek. Pandemi nedeniyle salona seyirci alınmayacak.

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