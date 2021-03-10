İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

Mehmet KAVİS/HENDEK (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Hendek ilçesinde inşaatın asansör boşluğuna düşen Yusuf Başaran (66), yaşamını yitirdi.
Olay, öğle saatlerinde Hendek ilçesi Başpınar Mahallesi Ömer Bayraklıpaşa Caddesi üzerindeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan Yusuf Başaran dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Başaran'ın öldüğü belirlendi. İtfaiye ekiplerince asansör boşluğundan çıkarılan Başaran'ın cenazesi morga götürülürken inşaatın önünde bulunan yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Hendek Mehmet KAVİS
2021-03-10 12:33:56
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