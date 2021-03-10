Geyve´de 1 mahalle ve 6 ev karantinaya alındı

Ramiz Kaan OKTAR/GEYVE (Sakarya), (DHA)SAKARYA Geyve'de İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 1 mahalle ve 6 evin karantinaya alındığını açıkladı.
Sakarya´da karantinalar uygulanmaya devam ediyor. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Geyve´de vakaya rastlanan 1 mahalle ve 6 evin karantinaya alındığını açıkladı. Geyve İhsaniye Mahallesi'ndeki tüm haneler, Nuriosmaniye Mahallesi Karşı Sokak´ta, Alifuatpaşa Mahallesi Beyazıt ve Bilecik Caddeleri ile Düzakçaşehir Sokak´ta bulunan toplam 4 ev, Doğantepe Mahallesi Yukarı Sokak´ta bulunan 1 ev, İnciksuyu Mahallesi Şeyh Edebali Caddesinde bulunan 1 ev 10 gün süreyle karantinaya alındı. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Geyve Ramiz Kaan OKTAR
2021-03-10 13:38:05
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