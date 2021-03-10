2. Lig Sakaryaspor: 1 - Karacabey Belediyespor: 0

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

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Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 27. haftasında Sakaryaspor, sahasında ağırladığı Karacabey Belediyespor’u 10 mağlup etti.



Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Mustafa İlker Coşkun xx, Abdurrahman Atabay xx, Emir Kılıçarslan xx

Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan xx, Canberk Ömer Özdemir xx, Abdulaziz Solmaz xx (Devrim Taşkaya dk. 70 x), Nuri Fatih Aydın x (Caner Koca dk. 86 ?), Ali Özgün xx (Hasan Bilal dk. 86 ?), Mehmet Boztepe xx (Berk İsmail Ünsal dk. 46 xx), Azad Filiz xx, Burak Öksüz xxx, Çağrı Ortakaya xx, Alpay Koçaklı xx, Ümit Yasin Arslan xxx

Karacabey Belediye Spor: Veysel Sapan xx, Hasan Güleryüz xx (Ömer Faruk Gümüş dk. 66 x), Sergen İlhan x, İlyas Yılmazer xx, Alper Karaman xx (Abdullah Dıjlan Aydın dk. 87 ?), Gökhan Cingirt x (Taşkın Kartal dk. 77 x), Onur Özcan xx, Rasimcan Değirmenci xx, Berk Ali Nizam xx (Eren Görür dk. 87 ?), Sadık Arda Yılmaztürk xx, Ömer Çetinbaş xx (Arda Suat Bulut dk. 77 xx)

Goller: Burak Öksüz (dk. 69) (Sakaryaspor)

Sarı Kartlar: Çağrı Ortakaya, Ümit Yasin Arslan (Sakaryaspor), Gökhan Cingirt, Rasimcan Değirmenci, Onur Özcan (Karacabey Belediyespor)

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