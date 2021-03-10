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Sakaryaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt: “İyi oynayamadığımız bir maçı kazandık”

İHA

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt: “İyi oynayamadığımız bir maçı kazandık”

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, 10 kazandıkları Karacabey Belediyespor maçının ardından, "İyi oynamadığımız bir maçı kazandık" dedi.
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 27. haftasında Sakaryaspor sahasında ağırladığı Karacabey Belediyespor’u 10 mağlup etti. Sakaryaspor aldığı galibiyet neticesinde puanını 49’a yükseltti. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Sakaryaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, ilk yarı oynanan oyunun çok kötü olduğunu, sarı kart cezalısı Muhammet Reis’in eksikliğini hissettiklerini söyledi.

"İyi oynayamadığımız bir maçı kazandık"
Bozkurt, “Biz geldiğimiz günden beri en kötü oyunumuzdu. İlk yarı oldukça kötüydük. İkinci yarıda hamleler yaptık bir şekilde golü bulduk ama ilk yarı top rakipte ve bizdeyken de hiçbir şekilde oyunda yoktuk. İyi değildik, biraz Muhammet Reis’in eksikliğini fazla hissettik. Aslında rakibin stoperleri ağırdı ve araya atılan toplarda sıkıntı yaşayan isimlerdi. Bunları değerlendiremedik. Oralara atamadık o topları doğru yerlerde topla buluşamadık. Buluştuğumuz zamanda önde oynamadık. Bunların sıkıntısını yaşadık. İkinci yarıda çift forvete döndük. Biraz daha yormamız lazımdı, stoperler çok çıkıyordu, oyuna katılıyorlardı. İkinci yarı daha iyi oldu, oyunu indirdik ve biraz daha tehdit etmeye başladık. Gol geldi ve golden sonra fazla panik oldu. Berk’in pozisyonunda ikiyi bulsaydık veya diğer pozisyonlarda bulsaydık daha farklı olurdu ama takımın üstünde bir baskı oluştu, iyi oynayıp kazanamadığımız maçlar vardı, bu sefer tam tersi oldu. İyi oynayamadığımız bir maçı kazandık. Çocukları mücadelesinden dolayı kutluyorum. Özellikle sonlara doğru çok mücadele ettiler. Rakibin analizini iyi yapmıştık ama çok iyi mücadele ettiler. Ders çıkartmak gerekiyor ama tabi kazanmak, 3 puanı almak çok önemliydi. Bu yüzden mutluyuz. Çıkartacağımız dersler fazla, önümüzde Bodrum maçı var. Bodrum maçına bakacağız” dedi.

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