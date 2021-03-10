Sakarya´da 3 bin 1 kişi karantinada



Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA Valiliği koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında il genelinde toplam 3 bin 1 kişiye karantina uygulandığını açıkladı.

Sakarya'da koronavirüs vakaları nedeniyle karantina uygulamaları devam ediyor. Sakarya Valiliği il genelindeki karantinalarla ilgili bilgilendirme yaptı. Sakarya Valiliği koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında il genelinde bugün itibariyle 315 müstakil ev, 34 apartman, 3 mahalle, 3 sokak ve 1 sitede, toplamda 3 bin 1 kişiye karantina tedbiri uygulandığını, salgınla mücadelenin kararlı bir şekilde devam edeceği açıkladı.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ

2021-03-10 18:49:23



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