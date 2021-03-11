Pandemide evdeki hesap çarşıya uymadı Alım gücünün düşmesi pazarcı esnafını zorluyor Satışlar düşünce gelirler maliyeti karşılayamıyor Esnaf Yusuf Onbaşıoğlu: “Satın alma gücü her geçen gün düşüyor gibi”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemide evdeki hesap çarşıya uymadı Alım gücünün düşmesi pazarcı esnafını zorluyor Satışlar düşünce gelirler maliyeti karşılayamıyor Esnaf Yusuf Onbaşıoğlu: “Satın alma gücü her geçen gün düşüyor gibi”

İHA

Pandemide evdeki hesap çarşıya uymadı Alım gücünün düşmesi pazarcı esnafını zorluyor Satışlar düşünce gelirler maliyeti karşılayamıyor Esnaf Yusuf Onbaşıoğlu: “Satın alma gücü her geçen gün düşüyor gibi”

İşsizlik ve pandemi sebebiyle vatandaşların alım gücü düştü. Çok yüksek riskli kategoride yer alan Sakarya’da ise pazar alış verişlerine giden vatandaşlar, kiloyla aldıkları ürünleri tane hesabı almaya başlayınca pazarcı esnafı da zor durumda kaldı.
Yaklaşık 1 yıldan beri süren pandemi sebebi ve buna bağlı olan işsizlik vatandaşların bazılarını zor durumda bıraktı. Maddi sıkıntılardan dolayı alım gücü düşünce kiloyla alınan ürünler tane hesabıyla alınmaya başlandı. Sakarya’nın merkez ilçesi Adapazarı’nda bulunan Katlı Pazar alanında herkes gibi pazarcı esnafı da bu durumda mağdur kaldı. Çok yüksek riskli kategoride yer alan kentte, pazarcı esnafı, satışların giderek düştüğünü ve gelirlerinin maliyetleri karşılayamadığını dile getirdi. Pandemi sebebiyle ekonomik krizin olduğunu kaydeden esnaflar, sabah açtıkları tezgahlarını akşam zarar ederek kapattıklarını ve alım gücü düşen bazı vatandaşların pazarda en ucuz ürünleri bulma telaşında olduklarını belirtti.

Vatandaşı etkileyen durum doğrudan bizi de etkiliyor
Alım gücü düşen vatandaşların pazarcı esnafını da etkilediğini belirten esnaf Mustafa Kıran, “Vatandaşın pazarda alım gücü baya bir zayıfladı. Kış şartları ve şu zamandaki masrafların yüksek olması vatandaşı oldukça zorluyor. Vatandaşı etkileyen durum doğrudan bizi de etkiliyor. Çünkü mal satmakta zorlanıyoruz, doğal gaz, elektrik, telefon masrafları vatandaşı çok etkiliyor. Bu durumda bizim işlerinde ağırlaşması bizi baya bir tedirgin ediyor. Tabi bunda hastalığında etkisi var ama ne kadar olsa da etkileniyoruz. Şuan fiyatları yüksek olanlar patlıcan, biber gibi ürünler bunlar o kadar önemli değil şu zamanda önemli olan patates, soğan, ıspanak, pırasa yükselmesin. Pandemide illaki vatandaşlar evlerden çıkmakta zorlanıyor, çalışamıyor ve kapalı olan bir çok dükkan var lokantalar, kahvehaneler gibi. Bu türde mağdur olan vatandaşların alış veriş yapma durumu hiç yok desem yeri olur. Bu durumda alınan yardımlarda en fazla 23 ay kurtarıyor. Allah onların yardımcısı olsun. Kısıtlamalara herkesin uymasını tavsiye ediyorum. Çünkü başka türlü bu hastalıktan kurtulamayız” dedi.

Gelir seviyesi düştü, borçluluk arttı
Alış verişlerde zorlanmalar olduğuna değinen esnaf Yusuf Onbaşıoğlu, “Fiyatlar aşırı derecede yüksek yani sebze, meyve fiyatları uçmuş durumda bir adet marul 5 lira yani yaprağı 50 kuruşa geliyor böyle korkunç bir durum olmaz. Satın alma gücü her geçen gün düşüyor gibi. Kendi adıma söyleyeyim Katlı Pazar yerindeki müşteri kitlesi, daha çok asgari ücretle geçinen ve emekli olmuş kesim. Bu kesiminde gelir seviyesi ortada bu sebeple alış verişlerde doğal olarak zorlanmalar oluyor. Pandemi döneminde iş yapan birde iş yapmayan kesim var lokantalar gibi gıda sektörüyle ilgilenenlere kısıtlama geldi. Esnaf kesiminin yoğun olduğu Sakarya’da bu tür kısıtlamalar olduğu için insanların gelir seviyesi düştü, borçluluk arttı“ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sapanca Gölü çevresinden 10 poşet çöp toplandı
YEREL HABERLER Sapanca Gölü çevresinden 10 poşet çöp toplandı
Başkan Yüce: “Akyazı’ya hizmetler 2021 yılında artarak devam edecek”
YEREL HABERLER Başkan Yüce: “Akyazı’ya hizmetler 2021 yılında ...
Alkol alıp kavga eden şahıslar mahalleliyi bıktırdı Kısıtlamada sokağa çıkarak tartışmaya başladılar Tartışmayı ayıran ekipler izinsiz sokağa çıkan şahıslara ceza yazdı
YEREL HABERLER Alkol alıp kavga eden şahıslar mahalleliyi ...
Kamyonun altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kamyonun altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını ...
Ambulans kazaları karıştırdı, yaralı dakikalarca yerde bekledi Tekrar çağırılan ambulansla 40 dakika sonra hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Ambulans kazaları karıştırdı, yaralı dakikalarca ...
Sakarya´da 3 bin 1 kişi karantinada
YEREL HABERLER Sakarya´da 3 bin 1 kişi karantinada
Kırmızı kategorideki Sakarya’da 3 bin kişi karantina altında Vali Çetin Oktay Kaldırım: “315 müstakil ev, 34 apartman, 1 site, 3 mahalle ve 3 sokakta karantinada”
YEREL HABERLER Kırmızı kategorideki Sakarya’da 3 bin kişi karantina ...
Eşine sosyal medyadan mesaj attığını iddia ettikleri şahsı kaçırarak tehdit ettiler Ormanlık alanda araç içerisinde tehdit ettikleri anları cep telefonuyla kaydettiler
YEREL HABERLER Eşine sosyal medyadan mesaj attığını iddia ettikleri ...
Sakaryaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt: “İyi oynayamadığımız bir maçı kazandık”
YEREL HABERLER Sakaryaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt: “İyi ...
SAÜ'de toplu iş sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER SAÜ'de toplu iş sözleşmesi imzalandı
2. Lig Sakaryaspor: 1 - Karacabey Belediyespor: 0
YEREL HABERLER 2. Lig Sakaryaspor: 1 - Karacabey Belediyespor: 0
Sakarya'da esnaftan 'kurallara uyalım' çağrısı
YEREL HABERLER Sakarya'da esnaftan 'kurallara uyalım' çağrısı
Hendek’te ‘Geri Kazanım’ projesi hayata geçirildi
YEREL HABERLER Hendek’te ‘Geri Kazanım’ projesi hayata geçirildi
Sakarya'da karantina kararları peş peşe alınıyor
YEREL HABERLER Sakarya'da karantina kararları peş peşe alınıyor
Geyve´de 1 mahalle ve 6 ev karantinaya alındı
YEREL HABERLER Geyve´de 1 mahalle ve 6 ev karantinaya alındı
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu: “Evlatlarımızın daha sağlıklı eğitim ve kültür yaşamları olması hedefiyle birçok çalışmaya imza atıyoruz”
YEREL HABERLER Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu ...
İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İnşaatta asansör boşluğuna düşen işçi hayatını ...
D-100 karayolunda cip ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER D-100 karayolunda cip ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı
SAÜ’den sağlık çalışanlarına vefa konseri
YEREL HABERLER SAÜ’den sağlık çalışanlarına vefa konseri
Başkan Işıksu: “Kentsel dönüşüm için ortak mutabakat zemini sağlanmalı”
YEREL HABERLER Başkan Işıksu: “Kentsel dönüşüm için ortak mutabakat ...
Kentsel Dönüşüm 2. Etap Konutları cazibe merkezi haline geldi
YEREL HABERLER Kentsel Dönüşüm 2. Etap Konutları cazibe merkezi ...
Çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşerek hayatını ...
Kaza yapan otomobilin sürücüsü kaçtı
YEREL HABERLER Kaza yapan otomobilin sürücüsü kaçtı
Sakarya’da sokağa çıkma kısıtlamasında bir garip kaza Yoldan çıkarak su kanalına giren otomobili bırakarak kaçtılar Kaza yapan araçta yolcu olarak bulunan alkollü şahıs: “Ben araçtaydım, şoför ve diğer kişi kaçtı”
YEREL HABERLER Sakarya’da sokağa çıkma kısıtlamasında bir garip ...