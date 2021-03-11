Covid-19 PCR ve antikor testleri SAÜ Diş Hekimliği Fakültesi’nde yapılacak

Sakarya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde yapılan Covıd19 PCR ve antikor testleri, SAÜ Diş Hekimliği Fakültesi yerleşkesinde yapılacak.

SAÜ Sağlık Hizmetleri Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde korona virüs tanısına yönelik yapılan Covıd19 PCR ve antikor testleri, SAÜ Diş Hekimliği Fakültesi yerleşkesinde yapılacak. Konuyla alakalı yapılan açıklamada, “Kurum taramaları, yurt dışı çıkış öncesi ve tanı amaçlı yapılan Covid19 (PCR testi) boğazdan ve burundan sürüntü örneği alınarak yapılacak ve sonuçlar en geç 12 saat içinde ENabız uygulamasından öğrenilebilecek. Antikor testi parmaktan ya da koldan alınan kan örneği ile yapılacak. Sonuçlar 2 saat içinde sonuçlandırılarak mail yoluyla kişiye iletilecek. Testler için hafta içi her gün 10:0016:00 saatleri arasında örnek alınabilecek” ifadelerine yer verildi.

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