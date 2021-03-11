TFF hakemlerinden Başkan Soykan’a anlamlı hediye

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig ve klasman hakemleriyle bir araya gelen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’a imzalı milli takım forması hediye edildi.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, TFF Süper Lig hakemi Atilla Karaoğlan ve TFF klasman hakemi Levent Gümüşdere ile bir araya geldi. Lig hakemi Karaoğlan ve klasman hakemi Gümüşdere, Soykan’ın ismi bulunan ve A Milli Takımı futbolcularının imzaladığı formayı Başkan Soykan'a hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.