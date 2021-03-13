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Minik öğrencilerden farkındalık çalışması Kent haritasını maviye boyayarak çağrıda bulundular

İHA

Minik öğrencilerden farkındalık çalışması Kent haritasını maviye boyayarak çağrıda bulundular

Sakarya’nın Karasu ilçesinde anasınıfı öğrencileri il haritasını maviye boyayarak, 'Sakarya mavi olsun' dedi. Minikler, vatandaşların kurallara karşı daha dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.
Korona virüs haritasında çok yüksek riskli bölgede yer alan Sakarya’da denetimler hız kesmeden devam ediyor. Kentin normalleşme sürecine girebilmesi için bir yandan yetkililer çalışmalarını yürütürken, diğer yandan öğrenciler ise büyüklerine daha duyarlı olmaları noktasında çağrıda bulunuyor. Bu doğrultuda Karasu Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri, gerçekleştirdikleri ‘Sakarya mavi olsun’ adlı etkinliğiyle ilçede dikkat çekti. Minik öğrenciler, Sakarya haritasını maviye boyayarak evlerinin camlarına yapıştırdı ve vatandaşlara, kurallara uymaları noktasında daha hassas davranmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.
Sakaryalı vatandaşlara, salgın sürecinden bir an önce kurtulmak için tedbirlere riayet edilmesi gerektiğini belirten okul müdürü Zehra Türkoğlu Kuba, “Minik öğrencilerimiz ile ‘Bize yakışanı yapalım maviliklere koşalım’ sloganıyla bir çalışma başlattık. Miniklerimiz mavi renge boyadıkları harikatı evlerinin camlarına asarak farkındalık oluşturdu. Haydi Sakarya, Mavi haritayı sende evinin, işyerinin camına asarak kampanyamıza destek olabilirsin” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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