İstiklal Marşı’nın 100. yıl anısına tarihi binada özel klip

Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı anısına Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tarihi binada çekilen ‘Asım'ın Nesli Akif'i Arıyor’ temalı çalışma büyük beğeni topladı.
Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşı’nın kabulünün üzerinden 100 yıl geçti. 1921 yılında yapılan yarışma neticesinde 724 eser arasından seçilen İstiklal Marşı, 12 Mart 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edildi. Bu doğrultuda Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü İstiklal Marşı’nın kabulü ve milli şair Mehmet Akif Ersoy’un anısına tarihi Alicanlar Konağı'nda ‘Asım'ın Nesli Akif'i Arıyor’ temalı çalışma gerçekleştirdi. Çekilen video ise büyük beğeni topladı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.