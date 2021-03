Erasmus Charter Belgesi 2027’ye kadar yenilendi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, uluslararası öğrenci, personel ile proje hareketliliğinin teminatı olan ve 2027 yılına kadar yenilenen Erasmus Charter Belgesi’ni imzaladı.

SUBÜ, Erasmus 20212027 dönemi için özgün ismi ‘The Erasmus Charter For Higher Education (ECHE)’ olan Yükseköğretim İçin Erasmus Beyannamesi’ni aldı. Beyannameyi imzalayan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, uluslararası öğrenci hareketliliğini arttırmak için çalışmalarının sürdüğünü vurguladı. Rektör Sarıbıyık’a Erasmus Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Engin Can eşlik etti.

2019 yılından itibaren gerçekleştirdikleri Erasmus faaliyetlerine değinen Rektör Sarıbıyık, “Koordinatörlüğümüzün faaliyetleri Avrupa’da 17 farklı ülke, 7 proje ve toplamda 300 bin Euro üzerindeki proje ortaklığı ile devam ediyor. Tek başımıza yürüttüğümüz ve konsorsiyum oluşturduğumuz projelerimizle yeni kurulan üniversiteler arasında en çok faaliyet yürüten üniversitelerden birisiyiz. Bugün imzaladığımız ve Avrupa Komisyonu tarafından verilen Erasmus Beyannamesi; 20212027 yılları boyunca program ve ortak ülkelerdeki yükseköğretim kurumları ile öğrenci öğrenim ve staj hareketliliklerinin, akademik ile idari personellerimizin eğitim alma ile ders alma hareketlilikleri ve uluslararası projelere başvuruda bulunabilmelerinin teminatıdır” dedi.

ECHE ile ilgili bilgiler paylaşan SUBÜ Erasmus Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Engin Can, “Bu belge, programların yanı sıra ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının ortak ülkelerle uluslararası projeler yürütmek ve hareketlilik gerçekleştirmek üzere bir araya gelmelerini sağlayan bir beyanname. Yükseköğretimde kaliteyi arttırmayı, kurumların birbirleri ve iş dünyası ile iş birliklerini güçlendirmesini amaçlıyor. Öğrenci ve personeller için yükseköğretim hareketliliklerini organize etmede başarısını ispatlamış kurum ve kuruluşların, Avrupa ve kıtalararası katma değerli faaliyetler yürütmesini teşvik etmek belgenin bir diğer amacı. Biz de bu doğrultuda 2027’ye belgemizi yenilemiş olduk” diye konuştu.

