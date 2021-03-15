Havai fişek fabrikası davasında ağabeyini kaybeden yakını: “Bu planlayarak adam öldürme, taksir falan değil” Havai fişek davasının ikinci duruşması başladı Salon önünde toplanan aileler adalet istediklerini belirttiler 108 müştekinin dinleneceği davanın 3 gün sürmesi bekleniyor Avukat Gülşen Uzuner: “Bilerek yapılan cinayet ile karşı karşıyayız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Havai fişek fabrikası davasında ağabeyini kaybeden yakını: “Bu planlayarak adam öldürme, taksir falan değil” Havai fişek davasının ikinci duruşması başladı Salon önünde toplanan aileler adalet istediklerini belirttiler 108 müştekinin dinleneceği davanın 3 gün sürmesi bekleniyor Avukat Gülşen Uzuner: “Bilerek yapılan cinayet ile karşı karşıyayız”

İHA

Havai fişek fabrikası davasında ağabeyini kaybeden yakını: “Bu planlayarak adam öldürme, taksir falan değil” Havai fişek davasının ikinci duruşması başladı Salon önünde toplanan aileler adalet istediklerini belirttiler 108 müştekinin dinleneceği davanın 3 gün sürmesi bekleniyor Avukat Gülşen Uzuner: “Bilerek yapılan cinayet ile karşı karşıyayız”

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de meydana gelen, 7 kişinin hayatını kaybettiği, 128 kişinin ise yaralandığı patlamaya ilişkin, aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5'i tutuklu 7 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı. Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri Salonu önünde dava öncesinde toplanan aileler, adalet istediklerini belirttiler. Patlamada ağabeyini kaybeden Hatun Tepeçınar, “Taksir kabul etmiyorum, planlayarak adam öldürme suçundan yargılanmalarını istiyorum” dedi.
Hendek ilçesi Yukarıçalıca Mahallesi mevkiinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre mesafeden, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybederken, 128 kişi yaralanmıştı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca patlamayla alakalı soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmayı yürüten Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin hazırlanan fezleke, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, 7 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. 6 Ocak tarihinde gerçekleşen ilk duruşma, salonun yetersiz olması sebebiyle ertelenmişti. Bu kapsamda Ferizli ilçesinde özel olarak hazırlanan salonda ikinci duruşma başladı. 108 müştekinin dinleneceği davanın ise 3 gün sürmesi planlanıyor.

Aileler salon önünde toplandı
Davanın ikinci duruşması Ferizli ilçesi Damlık Mahallesinde Adalet Bakanlığı tarafından 450 dönüm arazi üzerine kurulumu devam eden ve yaklaşık 3 bin kişilik kapasiteye sahip olacak cezaevi yakınında bulunan Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri Salonunda başladı. Salon önünde toplanan fabrika çalışanları ve patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

İkinci duruşma için buradayız
Avukat Can Atalay, “İkinci duruşma için buradayız. Bu memlekette insanların hayatı hiçe sayılmasın diye, ekmeklerini kazanmaya çalışırken insan hayatları önemsiz görülmesin diye, bu ülke feraha çıkacaksa ancak emeği ile geçinen yurttaşların hak ve hukuklarıyla sayılırsa mümkün olur diyerek buradayız, duruşmaya geçeceğiz” dedi.

Bu planlayarak adam öldürme
Hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar’ın ablası Hatun Tepeçınar, “Biz adalet için buradayız, gerçek adaleti istediğimiz için buradayız. Gerçek suçluların, gerçek cezalarını alana kadar biz böyle bu yolda devam edeceğiz. Acılarımız her gün aynı şekilde kat kat artıyor. Zavallı, gariban, emekçi işçileri hiçe sayılan bir ülkede yaşıyoruz, biz böyle bir ülke istemiyoruz artık. Emekçi işçilerinin de gerçekten hak ettiği haklarını almalarını istiyoruz. Bu planlayarak adam öldürme. Taksir falan değil, çünkü eğer ki bir fabrikada gereken şartlar yerine getirilmediyse bu planlayarak adam öldürmedir. Taksir kabul etmiyorum, planlayarak adam öldürme suçundan yargılanmalarını istiyorum” diye konuştu.

Bilerek yapılan cinayet ile karşı karşıyayız
Avukat Gülşen Uzuner, “Ailelerin yanındayız, ailelerin de bir parçasıyız. Bir kast ile bilerek yapılan cinayet ile karşı karşıyayız, böyle algılıyoruz. Kimse ihmal, taksir başka mevzuların arkasına sığınmasın. Bilinmiş, saklanmış, organize edilmiş, denetlemeden kaçırılmış böyle yürüyen bir dosya bu dosya. Buraya kadar gelen, bilerek yapılan, insan hayatını hiçe sayan, insan hayatını almak üzere kurulan üretim biçimi bu. Biz burada 7 canımızı kaybettik, daha öncede bu fabrikada canlarını kaybedenler, yaralananlar var. Onlarla da birlikteyiz, onlarla da birlikte bir daha olmasın diye de kendi canımızın hesabını da sormaya geldik. Bu davanın, Coşkunlar’ın, böyle üretim yapanların peşini bırakmayacağız. İşçi arkadaşlarımız ve ailelerimiz ile birlikte sonuna kadar iş cinayetlerinde hayatını kaybedenlerin yanındayız. Hep birlikte mücadele ediyoruz ve asla vaz geçmeyeceğiz. Sanık sorguları alındıktan sonra müştekilerin şikayetleri sorulacak ve müştekilerin pek çoğu orada çalıştığı için aynı zamanda buranın nasıl kölece işleyen bir iş yeri olduğuna ilişkin tanıklıkları da alınacak. Bu birkaç gün sürecek bizim tahminimizce 3 gün ortalama sürmesini bekliyoruz. Bugün sanık sorguları tamamlanır diye düşünüyoruz. Fabrikada toplam 128 yaralı var, 84’ü davada dinlenecek, bir kısmı da ayrıca tanık olarak dinlenecek” şeklinde konuştu.

Fazla üretim için insanların canı hiçe sayılmış
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise, “Bizde DİSK olarak buradayız. Sakarya Hendek’te 3 Temmuz’da yaşanan iş cinayetinde 7 arkadaşımızı kaybettiğimiz, 128 arkadaşımızın yaralandığı davanın duruşması için buradayız. Bu fabrika daha önce defalarca bu tür patlamaların yaşandığı bir yer. 6 kez patlama yaşanmış ama farklı isimler altında yine üretime devam edilmişti. Üretim zorlaması ile özellikle pandemi koşullarında daha fazla üretim yapılsın diye insanların canının hiçe sayıldığı bir süreci o gün orada da gözlemlemiştik. Bugün de burada aile ve avukatlarımız ile birlikteyiz” ifadelerini kullandı.

Geniş güvenlik önlemleri
Açıklamalar sonrasında alınan yoğun güvenlik önlemleri kapsamında davada hayatını kaybeden ve yaralananların yakınları duruşma salonuna alındı. Polis ekiplerince bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eşine kızdı evi yaktı Evli çiftin kavgasında ateşe verilen ev kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Eşine kızdı evi yaktı Evli çiftin kavgasında ateşe ...
Çocuğu darp edilen babadan şok iddia: “Oğlumu korktuğu şey ile tehdit etmişler” Kreşte öğretmeni tarafından darp edilen çocuğun babası olayı anlattı Kreşe görüntüleri izlemeye giden babaya kameraların hafta sonu çalışmadığını söylediler Baba Tümay Uzun: “Görüntüleri izlerken öğretmen yanımdaydı, herhangi bir açıklaması olmadı” “Görüntülerde her şey ortada, gerekli mecralarda işlemleri başlattım”
YEREL HABERLER Çocuğu darp edilen babadan şok iddia: “Oğlumu ...
5 yaşındaki çocuğun kreşte darbedildiği iddiası
YEREL HABERLER 5 yaşındaki çocuğun kreşte darbedildiği iddiası
5 yaşındaki çocuk eğitim gördüğü kreşte öğretmeni tarafından darp edildi O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Durumu güvenlik kamerasından izleyen baba öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu
YEREL HABERLER 5 yaşındaki çocuk eğitim gördüğü kreşte öğretmeni ...
Erasmus Charter Belgesi 2027’ye kadar yenilendi
YEREL HABERLER Erasmus Charter Belgesi 2027’ye kadar yenilendi
10 yaşındaki çocuk tüfekten çıkan saçma ile yaralandı Polis ekipleri tüfeği ateşleyeni arıyor
YEREL HABERLER 10 yaşındaki çocuk tüfekten çıkan saçma ile ...
10 yaşındaki çocuk, bahçede oynarken saçmalarla yaralandı
YEREL HABERLER 10 yaşındaki çocuk, bahçede oynarken saçmalarla ...
Kırmızı ilin sokakları boş kalınca güzellikler ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kırmızı ilin sokakları boş kalınca güzellikler ortaya ...
Dünya şampiyonunun oğlu babasının izinden gidiyor Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu’nun 1 buçuk yaşındaki oğlunun motosiklet kullandığı video büyük beğeni topladı
YEREL HABERLER Dünya şampiyonunun oğlu babasının izinden ...
Kırmızıya dönen ilde eğitimin aksamaması için sıkı tedbir Eğitimciler öğrenciler için seferber oldu Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya: “Öğrencilerimizi bu dönemde diğer dönemlere göre daha sıkı tedbirlerle kontrol ediyoruz”
YEREL HABERLER Kırmızıya dönen ilde eğitimin aksamaması için sıkı ...
Ankara Valisi Şahin yolda rahatsızlanınca hastanede tedavi gördü
YEREL HABERLER Ankara Valisi Şahin yolda rahatsızlanınca hastanede ...
Ankara Valisi Şahin, Sakarya’da hastaneye kaldırıldı Ankara Valisi Vasip Şahin: “Kontroller, tetkikler yapıldı ve tansiyonum ölçüldü. Şimdi tekrardan yolumuza devam edeceğiz inşallah”
YEREL HABERLER Ankara Valisi Şahin, Sakarya’da hastaneye ...
Sakarya´da koronavirüs kurallarına uymayanları gönüllüler uyaracak
YEREL HABERLER Sakarya´da koronavirüs kurallarına uymayanları ...
Trafik ışıklarında bekleyen otomobile arkadan çarpıp, kaçtı
YEREL HABERLER Trafik ışıklarında bekleyen otomobile arkadan çarpıp, ...
Bir haftadır haber alınamayan adam, evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Bir haftadır haber alınamayan adam, evinde ölü ...
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu 
YEREL HABERLER Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu 
Kahvehanede oyun oynayan 15 kişiye 16 bin 500 lira ceza
YEREL HABERLER Kahvehanede oyun oynayan 15 kişiye 16 bin 500 lira ...
Türkiye’de bir ilk, ‘Pandemi Görevlileri’ ekipleri kuruldu Sakarya Valiliği koordinesinde kurulan ekipler, vatandaşlara rehberlik edecek Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım: “İnşallah ekipler, hem rehberlik yapacaklar, hem de güzel bir farkındalık oluşturacaklar” Türk Kızılay Sakarya Şubesi Başkanı Zahit Tiryaki: “Türkiye’de bir ilk olan çalışma bu ve çok kısa bir süre zarfında inşallah mavi haritaya döneceğimize inanıyorum”
YEREL HABERLER Türkiye’de bir ilk, ‘Pandemi Görevlileri’ ekipleri ...
İstiklal Marşı’nın 100. yıl anısına tarihi binada özel klip
YEREL HABERLER İstiklal Marşı’nın 100. yıl anısına tarihi binada ...
Mama Latte Bonnet Kurucusu Ahsen Erçetin: “Pandemiye rağmen yoğun sipariş aldık”
YEREL HABERLER Mama Latte Bonnet Kurucusu Ahsen Erçetin: “Pandemiye ...
Minik öğrencilerden farkındalık çalışması Kent haritasını maviye boyayarak çağrıda bulundular
YEREL HABERLER Minik öğrencilerden farkındalık çalışması Kent ...