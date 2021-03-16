Salgında konteynerle özel bakım

Serdivan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri salgın boyunca tüm konteynerleri özel ekipmanlarla dezenfekte ediyor.

İlçe genelindeki çöp konteynerleri çöp konteyneri yıkama ve dezenfekte aracının içerisinde Sağlık Bakanlığı onaylı özel solüsyonlarla yıkanıp temizleniyor. Konteynerlerin yerleştirildiği alanlar da yine ilaçlanarak dezenfekte ediliyor. Salgınla mücadele kapsamında virüsün yayılma riskini en aza indirmek için çöp konteyneri dezenfekte işlemine devam edileceği belirtildi. Yetkililer; salgınla mücadelede birlikte hareketin önemine değinerek, vatandaşlara kullanılmış maske ve eldiven konusunda hassasiyet çağrısında bulundu.

Tıbbi atık statüsündeki kullanılmış maske ve eldivenlerin çöp konteynerleri yerine Belediyenin kamu kurumları başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandıkları market girişlerine de yerleştirilen toplama noktalarına bırakılması istendi.

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