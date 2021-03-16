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Başkan Şahin makinist koltuğuna oturarak Milli Elektrikli Tren’i test etti Gaziantep Valisi Gül ve Belediye Başkanı Şahin Sakarya’da “Gaziray Banliyö Hattı ve Hafif Raylı Ulaşım Projesi” için TÜRASAŞ’ı ziyaret ettiler Başkan Fatma Şahin: “İnşallah Milli Trenimizi yıl sonunda şehrimize getireceğiz”

İHA

Başkan Şahin makinist koltuğuna oturarak Milli Elektrikli Tren’i test etti Gaziantep Valisi Gül ve Belediye Başkanı Şahin Sakarya’da “Gaziray Banliyö Hattı ve Hafif Raylı Ulaşım Projesi” için TÜRASAŞ’ı ziyaret ettiler Başkan Fatma Şahin: “İnşallah Milli Trenimizi yıl sonunda şehrimize getireceğiz”

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ocak ayında imzası atılan Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ'nin (TÜRASAŞ), "Gaziray Banliyö Hattı ve Hafif Raylı Ulaşım Projesi" kapsamında üretilecek 8 elektrikli setinin görüşmeleri kapsamında Sakarya’ya geldi. Başkan Şahin, TÜRASAŞ ziyareti esnasında ise Milli Elektrikli Tren’in makinist koltuğuna oturarak test sürüşü gerçekleştirdi.
Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin bir dizi ziyaret için Sakarya’ya geldi. İlk olarak Ocak ayında imza töreni gerçekleştirilen Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ'nin (TÜRASAŞ), "Gaziray Banliyö Hattı ve Hafif Raylı Ulaşım Projesi" kapsamında üretilecek 8 elektrikli setinin görüşmeleri için TÜRASAŞ’a gelen Vali Gül ve Başkan Şahin’i burada heyet karşıladı. Öncelikle toplantı salonunda gerçekleşen sunum sonrasında fabrikada incelemelerde bulunan Vali Davut Gül ve Başkan Fatma Şahin, burada yetkililerden bilgi aldı. Daha sonrasında Milli Elektrikli Tren setini de inceleyen Başkan Şahin, makinist koltuğuna oturarak test sürüşü gerçekleştirdi. TÜRASAŞ ziyaretinde; Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, TÜRASAŞ Genel Müdür Mustafa Metin Yazar, TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürü Dr. Erdal Aba’da hazır bulundu.

Yılın sonunda inşallah Milli Trenimizi şehrimize getireceğiz
Gerçekleşen ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Sakarya bizim gözbebeğimiz, yüksek teknolojinin merkezi. Gaziantep olarak 25 kilometrelik Gazi Ray’ın uluslararası rekabet gücünü yüksek tutan Milli Trenin alt yapısı Sakarya’da gerçekleşeceği için çok mutlu, onurlu ve şerefliyiz. Kendi hikayemizi ve kendi destanımızı yazıyoruz. Sakarya’da bu üretim merkezi olmasaydı bunu başaramazdık. Bizim çalışma arkadaşlarımızla bu işin Sakarya’da yapılması ve Milli Tren olması konusunda uluslararası rekabeti çok iyi yönettiler. Çin, İspanya, Güney Kore çok mücadele etti ama biz yerli olması için çok büyük bir gayret gösterdik. Bunu birlikte başardık. Bugün gelmemizin nedeni, biz altyapımızı çok hızlı bir şekilde tamamlanıyor, sinyalizasyonumuz bitiyor. Gaziantep’in kurtuluşu olan 25 Aralık’ta düğmeye basmak istiyoruz. Zaman çok önemli bizim için. Birlikte verilmesi gereken kararlar var. İç dizayn, renk, otomasyon, yazılım ve donanımla alakalı hem kendi teknik ekibimiz hem de valimiz ile görüşlerimizi bildirdik. 2 ekip birbiriyle çok uyumlu çalışıyor. İnşallah Milli Trenimizi yıl sonunda şehrimize getireceğiz” diye konuştu.

Ziyaretlerini sürdürdü
Daha sonrasında Sakarya Valiliğini ziyaret eden Vali Gül ve Başkan Şahin, burada şeref defterini imzaladı. Valilik makamında gerçekleşen görüşmelerinin ardından heyet Sakarya Büyükşehir Belediyesi ziyaretini de gerçekleştirdi. Burada da Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile görüşen, Fatma Şahin ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Şahin daha sonrasında gerçekleştireceği bir takım ziyaretler ardından şehirden ayrılacak.

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