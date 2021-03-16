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Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

DHA

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı


İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, akşam saatlerinde Sapanca ilçesi Akçay Mahallesi'nde meydana geldi. Akçay yönüne giden Ebubekir Sezer yönetimindeki 54 BT 271 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Burak Mergen yönetimindeki 15 PV 668 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Yol kenarına savrulan araçlardan otomobilde bulunan Tolga Akyol, bulunduğu yerde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Tolga Akyol, ambulans ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Bu arada kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, virajda sollama yapmaya çalıştığı sırada ters şeride giren otomobil ile karşı yönden gelen kamyonetin çarpıştığı görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Sapanca İsa ÇİÇEK
2021-03-16 17:58:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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