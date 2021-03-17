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Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada üçüncü oturum başladı

DHA

Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada üçüncü oturum başladı


Ramiz Kaan OKTAROnur GÜDEN/FERİZLİ (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Hendek ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin de yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin açılan davanın ikinci duruşmasında üçüncü oturum başladı. Duruşma, müştekilerin beyanlarının alınması ile devam ediyor.
Hendek'teki havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020 tarihinde meydana gelen patlamaya ilişkin davanın ikinci duruşması, Ferizli ilçesindeki Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri Duruşma Salonu'nda devam ediyor. 7 kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin dosya kapsamında fabrika sahibi Y.C., fabrika sorumlu müdürü A.A., fabrika müdürü ve sorumlu ustabaşı H.A.V., genel ustabaşı E.Ö., ve iş güvenliği uzmanı A.B. tutuklu, fabrika sahibinin babası A.R.E.C. ve sorumlu müdür A.Ç. ise tutuksuz olarak yargılanıyor. Aralarında fabrika çalışanları ve olaydan etkilenen diğer kişilerin de olduğu toplam 108 müştekinin dinleneceği davada, şüpheliler hakkında `Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçunda 2 yıl 8 aydan, 22 yıl 6´şar aya kadar hapis cezası isteniyor.
İlk duruşması Sakarya Adliyesi'ndeki fiziki alan yetersizliği nedeniyle ertelenen davanın ikinci duruşması, pazartesi günü başladı. Yapılan ilk oturumda sanıklardan 6'sı dinlendikten sonra, A.Ç. isimli sanığın savunması sırasında salonda tartışma yaşandı. Mahkeme heyeti, tartışma nedeniyle duruşmaya ara verdi. Dün yapılan ikinci oturumda ise, sanık A.Ç.'nin savunmasının tamamlanmasının ardından müşteki ifadeleri alındı.
Bugün sabah saatlerinde başlayan üçüncü oturumda 108 müştekinin beyanları alınmaya devam ediyor. Mahkeme heyetinin bugün müşteki beyanlarını tamamlaması bekleniyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Ferizli Ramiz Kaan OKTAR-Onur GÜDEN
2021-03-17 11:27:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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