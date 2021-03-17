SAÜ’nün ilk büyük çaptaki E-Spor festivali başlıyor

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Dijital Oyunculuk ve Elektronik Sporlar Öğrenci Topluluğu tarafından Sakarya Üniversitesi Mezunlar Derneği’nin desteğiyle SAÜ’nün ilk büyük çaptaki ESpor Bahar Festivali 2028 Mart 2021 tarihleri arasında düzenlenecek.
Festivalde bazı oyunların turnuvaları online olarak gerçekleşecek. Turnuvada yer almak isteyen SAÜ öğrencileri karşılaşmalara online olarak katılım sağlayabilecekler. Turnuvanın finali 28 Mart Pazar günü https://twitch.tv/sauesport adresinden yayınlanacak. Yayında sürpriz hediyeler ve 13.900 Riot puanı değerinde çekilişler de gerçekleştirilecek. Sadece Sakarya Üniversitesi öğrencilerinin katılabildiği bu festivale başvurular https://linktr.ee/sauespor adresi üzerinden alınacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.