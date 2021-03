Hendek Belediyesi sokak hayvanlarını sıcak yuvaları ile kavuşturuyor Geçici Bakımevi 700’e yakın can dostuna ev sahipliği yapıyor

Hendek Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi, can dostlarımızı sıcak yuvalarına kavuşturmaya devam ediyor.

Her geçen gün geliştirilen ve modern bir hale getirilen Hendek Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi, 700’e yakın can dostumuza ev sahipliği yapıyor. Burada misafir edilen sokak hayvanları uzman veteriner hekimler tarafından tedavi edilerek kayıt altına alınıyor. Sahiplendirme faaliyetlerine ve farkındalık çalışmalarına devam eden Hendek Belediyesi, pek çok can dostumuzu yeni ailesine kavuşturuyor.

Hayvan severlerin en çok sevdiği ve bu alanda yaptığı çalışmalarla örnek gösterdiği Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “Biz, can dostlarımızı çok seviyoruz. ‘Satın alma, sahiplen' prensibi ile hareket ediyoruz. Bu sayede son 2 yılda 200’e can dostumuzu yeni yuvalarıyla buluşturduk. Sokak hayvanlarıyla ilgili projelerimiz ve çalışmalarımız artarak devam edecek. Can dostlarımızı çok seviyoruz” dedi.

Hendek Belediyesi tarafından geliştirilen proje kapsamında sokaklara mama evleri konulurken, mevcut barınak geliştirilmişti. Hendek Belediyesi şimdi 17 dönümlük yeni bir barınak yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

