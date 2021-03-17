Patlamada hayatını kaybeden işçilerin kardeşlerinden şoke eden iddia: "10 gün önce bize kendi avukatlarıyla 500 bin lira teklif edip davadan vazgeçmemizi istediler" Patlamada hayatını kaybeden Halis Yılmaz’ın kardeşinden acı sözler: "Ben ağabeyimin düğününü hayal ederken, bir yıldan beri toprağına çiçek dikiyorum" "Patlamadan birkaç gün önce kardeşim, 'bir gün patlayacağız ama ne zaman' dedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Patlamada hayatını kaybeden işçilerin kardeşlerinden şoke eden iddia: "10 gün önce bize kendi avukatlarıyla 500 bin lira teklif edip davadan vazgeçmemizi istediler" Patlamada hayatını kaybeden Halis Yılmaz’ın kardeşinden acı sözler: "Ben ağabeyimin düğününü hayal ederken, bir yıldan beri toprağına çiçek dikiyorum" "Patlamadan birkaç gün önce kardeşim, 'bir gün patlayacağız ama ne zaman' dedi

İHA

Patlamada hayatını kaybeden işçilerin kardeşlerinden şoke eden iddia: "10 gün önce bize kendi avukatlarıyla 500 bin lira teklif edip davadan vazgeçmemizi istediler" Patlamada hayatını kaybeden Halis Yılmaz’ın kardeşinden acı sözler: "Ben ağabeyimin düğününü hayal ederken, bir yıldan beri toprağına çiçek dikiyorum" "Patlamadan birkaç gün önce kardeşim, 'bir gün patlayacağız ama ne zaman' dedi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasıyla ilgili görülen duruşmada, söz alan ve fabrikanın patlaması neticesinde hayatını kaybeden Sebahittin Tepeçınar’ın kardeşi K.C., "10 gün önce bize kendi avukatlarıyla 500 bin lira teklif edip, davadan vazgeçmemizi istediler" dedi. Ablası ise "Patlamadan birkaç gün önce kardeşim, 'bir gün patlayacağız ama ne zaman?' dedi" ifadelerini kullandı.
Hendek ilçesi Yukarıçalıca Mahallesi mevki'inde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre mesafeden, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybederken, 127 kişi yaralanmıştı. Konuya ilişkin davanın 2’nci duruşmasının 3’üncü günü, Ferizli ilçesindeki yeni cezaevi kampüsünde bulunan Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri Duruşma Salonu'nda görülmeye başlandı. Davanın bugünkü duruşmasında ise müştekiler dinlendi.

"Düğünü hayal ediyordum"
Patlamada hayatını kaybeden işçi Halis Yılmaz'ın (26) kardeşi M.N.Y., "Saygınlıktan bahsediliyor, özgürlükten bahsediliyor, bu işin doğasından bahsediliyor. Hiçbir işin doğasında ölüm yoktur. Benim ağabeyim 26 yaşındaydı. Ben ağabeyimin düğününü hayal ederken, bir yıldan beri toprağına çiçek dikiyorum. Bu insanlar 7 kişinin ölümüne sebep oldu. Babamın da dediği gibi; biz sadece ağabeyimi kaybetmedik, bütün ailemizi kaybettik" dedi.

"Kardeşimizi asla satmayız"
Patlamada hayatını kaybeden bir diğer işçi Sebahittin Tepeçınar’ın kardeşi K.C. ise şu ifadeleri kullandı:
"Pandemi döneminde muskaların kağıtlarını eve gönderiyorlardı. Ağabeyim bana da getiriyordu. Bu 2 hafta sürdü. Artık kağıt getirmemeye başlayınca, ağabeyime bunun sebebini sordum. O da bana, Y.C'nin kendisine, 'Aldığın kadar kağıdı geri getiriyorsun değil mi? Siz şerefsizsiniz yaparsınız' demiş. Saygın bir iş adamı olduğunu söyleyen Y.C. bence bir seri katildir. Fabrikada çok usulsüzlük var. Fabrika sahipleri mağdur olduğunu söylüyor. Siz mağdursanız biz neyiz? Benim ağabeyim 3 parça halinde geldi ve birleştirildi. Polis bile eğitim almadan bombaya yaklaşmıyor ama fabrika çalışanlar eğitim almadan bütün işleri yapıyor. Her geçen gün çalışan kadın sayısı artıyordu. Ben fabrikada çalışmıyorum. Evde muskaların kağıtlarını yaptım. Şikayetçiyim. Ağabeyime 'hırsızsın' demenin mantığını merak ediyorum. 10 gün önce bize kendi avukatlarıyla 500 bin lira teklif edip davadan vazgeçmemizi istediler. Bizde yengemin çalıştığını, o parayla geçinebileceğimizi söyledim. Kardeşimizi asla satmayız. Benim diğer ağabeyim korona virüs nedeniyle öldü. Bize nasihati ise 'Bu davanın peşini bırakmayın' oldu"

"Kardeşim, 'bir gün patlayacağız ama ne zaman?' demişti"
Sebahittin Tepeçınar’ın ablası H.G. de 9 aydır karşılarında bir muhatap göremediklerini belirterek, "Acılarımızı kendi ailemiz ve ölenlerin aileleriyle paylaştık. Ben 2 ay orada çalıştım. Bir hafta içerisinde ayaklarım su çektiği için orada hastalandım. Bu 2 ay içerisinde 1 kere denetleme oldu. Ben burada kimsenin hakkına girmiyorum, yaşadıklarımı anlatıyorum. Denetlemeciler ön kapıdan girip, arka kapıdan çıktılar. Orada çaylarını içip gittiler. Patlamadan birkaç gün önce muhabbet ederken kardeşime, 'ne bu hal?' dedim. Bana, '3 aydır bütün fabrikalar durdu. Biz çalışıyoruz depolar, doldu. Bir gün patlayacağız ama ne zaman?' dedi. Kimsenin hakkını istemiyorum. Ben 4 ay içinde 2 tane kardeşimi kaybettim. Kardeşimin ölümüne sebep olan katiller en büyük cezayı alsın. Bu fabrika oyuncak fabrikası olarak geçiyordu. Buraya oyuncak fabrikası diye ruhsat veren en tepeden, en aşağıya herkesten şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada üçüncü oturum başladı (3)
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin ...
Öldürülen meslektaşları için saygı duruşu yaptılar, tek yürek olamadılar Havai fişek fabrikası patlama davasında salon önünde ilginç dakikalar Müşteki avukatları, sanık avukatlarını saygı duruşunda yanlarında istemedi
YEREL HABERLER Öldürülen meslektaşları için saygı duruşu yaptılar, ...
Hasta ziyareti sonrası karantinaya alınan mahallede ilk ölüm Hasta ziyaretine gidenlerden virüs bulaşan yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Hasta ziyareti sonrası karantinaya alınan mahallede ...
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada üçüncü oturum başladı (2)
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin ...
Fabrika çalışanı Ü.K.: “Y.C. işe başladığımda öyle bir anlattı ki fabrikayı ama biz öyle bir fabrikada çalışmadık” Fabrika çalışanı A.S.: “Bize, “Çalışan çalışsın, çalışmayan çıksın gitsin” dediler
YEREL HABERLER Fabrika çalışanı Ü.K.: “Y.C. işe başladığımda öyle ...
Hendek Belediyesi sokak hayvanlarını sıcak yuvaları ile kavuşturuyor Geçici Bakımevi 700’e yakın can dostuna ev sahipliği yapıyor
YEREL HABERLER Hendek Belediyesi sokak hayvanlarını sıcak yuvaları ...
SAÜ’nün ilk büyük çaptaki E-Spor festivali başlıyor
YEREL HABERLER SAÜ’nün ilk büyük çaptaki E-Spor festivali başlıyor
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada üçüncü oturum başladı
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin ...
1 öğrencinin testi pozitif çıkınca 49 öğrenci karantina altına alındı Öğrencinin testi pozitif çıkınca Kur’an kursunda yüz yüze eğitime 10 gün ara
YEREL HABERLER 1 öğrencinin testi pozitif çıkınca 49 öğrenci ...
Havai fişek davasının ikinci duruşmasında üçüncü gün Yoklama ile başlayan duruşmada beyanda bulunmayan müştekiler dinlenecek
YEREL HABERLER Havai fişek davasının ikinci duruşmasında üçüncü ...
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada ikinci oturum başladı (3)
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin ...
Fabrika çalışanı K.Y.: “Uyardık, patlayacak dedik ama bizi hiç dinlemediler. H.A.V. bize; 'Siz her şeyi duymayın, görmeyin' dedi" Beyanları alınmayan müştekiler için duruşmaya yarına kadar ara verildi
YEREL HABERLER Fabrika çalışanı K.Y.: “Uyardık, patlayacak dedik ama ...
Kenan Sofuoğlu 2 yaşındaki oğlu Zayn´ı Formula-1 yarışlarına hazırlıyor
YEREL HABERLER Kenan Sofuoğlu 2 yaşındaki oğlu Zayn´ı Formula-1 ...
Otomobil ile pikabın kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada Kazada araçta sıkışan yaralı itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Otomobil ile pikabın kafa kafaya çarpıştığı kaza ...
Sofuoğlu oğlunun Formula 1 yarışçısı olmasını istiyor Kenan Sofuoğlu: “Gönlümden geçen en büyük şey bir Formula 1 yarışçısı yetiştirebilmek” “Bilmedikleri konular hakkında boş konuşuyorlar”
YEREL HABERLER Sofuoğlu oğlunun Formula 1 yarışçısı olmasını ...
Fabrika sahibinin asistanından şoke eden iddia "Kendi kaçtı, beni 23 yaşındaki oğlu kurtardı" Havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili davada gerilim devam ediyor
YEREL HABERLER Fabrika sahibinin asistanından şoke eden iddia "Kendi ...
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kenan Sofuoğlu 2 yaşındaki oğlu Zayn´ı Formula-1 yarışlarına hazırlıyor
YEREL HABERLER Kenan Sofuoğlu 2 yaşındaki oğlu Zayn´ı Formula-1 ...
Vali Gül ve Başkan Şahin, Gaziray Banliyö Hattı için Sakarya'ya geldi
YEREL HABERLER Vali Gül ve Başkan Şahin, Gaziray Banliyö Hattı için ...
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada ikinci oturum başladı (3)
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin ...
Başkan Şahin makinist koltuğuna oturarak Milli Elektrikli Tren’i test etti Gaziantep Valisi Gül ve Belediye Başkanı Şahin Sakarya’da “Gaziray Banliyö Hattı ve Hafif Raylı Ulaşım Projesi” için TÜRASAŞ’ı ziyaret ettiler Başkan Fatma Şahin: “İnşallah Milli Trenimizi yıl sonunda şehrimize getireceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Şahin makinist koltuğuna oturarak Milli ...
Salgında konteynerle özel bakım
YEREL HABERLER Salgında konteynerle özel bakım
Başkan Yüce, korona virüs aşısı oldu
YEREL HABERLER Başkan Yüce, korona virüs aşısı oldu
Kuzey Marmara Otoyolu geçişindeki köprünün revizyon çalışmaları başlıyor
YEREL HABERLER Kuzey Marmara Otoyolu geçişindeki köprünün revizyon ...