Malzeme muayenesi alanında sahayla güç birliği

SUBÜ Malzeme ve Üretim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İstanbul merkezli Akademi NDT firması arasında birçok alanda iş birliğini içeren bir protokol imzalandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Malzeme ve Üretim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUMAR) ile Akademi NDT arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol töreninde SUMAR Müdürü Doç. Dr. Ekrem Altuncu ve Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Eren Yılmaz ile firma temsilcileri Oğulcan Kabakçı ve Sümeyra Bilgin yer aldı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan SUMAR Müdürü Doç. Dr. Ekrem Altuncu, “Sahaya yakın olmak, gelişmeleri ve problemleri yerinde görmek, çalışmalarımıza bu doğrultuda yön vermek bizim için oldukça önemli. Bu doğrultuda iş birliklerimize devam ediyoruz. Akademi NDT firması malzemelerin kalite kontrol çalışmalarında uzmanlaşmış, personel belgelendirme ve endüstriyel servis hizmetleri veren, ayrıca firmalara özel veya bireysel olarak bu konuda çalışan/çalışmak isteyen kişilere eğitimler düzenleyen bir kuruluş. İmzaladığımız protokol kapsamında ArGe çalışmaları, hasar analizi, tahribatsız muayene analiz ve test çalışmaları ile personel belgelendirme ve sertifikasyon çalışmaları yürüteceğiz. Teknik altyapı ve iş birliğine ilişkin başlıkları konuşarak çalışmalara başladık. ‘Sektörle Buluşma Günleri’ kapsamında ise ilk tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarını yürüteceğiz” ifadelerine yer verdi.

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