Sakarya Büyükşehir Salon Kupasında ikincilik elde etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya Büyükşehir Salon Kupasında ikincilik elde etti

İHA

Sakarya Büyükşehir Salon Kupasında ikincilik elde etti

Belediyelere bağlı spor kulüplerini desteklemek amacıyla düzenlenen Belediyeler Salon Kupası atletizm yarışlarına katılan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kadınlar klasmanında ikinci oldu.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan kadın ve erkek sporcular belediyelere bağlı spor kulüplerini desteklemek amacıyla yapılan Belediyeler Salon Kupası’nda yarıştı. İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda 6 farklı branşta düzenlenen müsabakalarda kadın klasmanında Sakarya Büyükşehir gösterdiği üstün performansla ikinciliği elde etti. Toplam 18 belediyenin sporcularının katıldığı Belediyeler Salon Kupası’nda Sakarya Büyükşehir Belediyesi erkek sporcuları ise dördüncü oldu. Belediyelerin spor kulüplerinin yarıştığı müsabakaların sonucunda ise takımlara kupa madalyaları dağıtılarak hatıra fotoğrafı çekildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Yüce: “Vatandaşlarımızın acılı günlerinde yanlarında oluyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Yüce: “Vatandaşlarımızın acılı günlerinde ...
Malzeme muayenesi alanında sahayla güç birliği
YEREL HABERLER Malzeme muayenesi alanında sahayla güç birliği
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada üçüncü oturum başladı (4)
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin ...
Prof. Dr. Bostancı Ürdün’de düzenlenen sempozyumda SAÜ’yü anlattı
YEREL HABERLER Prof. Dr. Bostancı Ürdün’de düzenlenen sempozyumda ...
Patlamada hayatını kaybeden işçilerin kardeşlerinden şoke eden iddia: "10 gün önce bize kendi avukatlarıyla 500 bin lira teklif edip davadan vazgeçmemizi istediler" Patlamada hayatını kaybeden Halis Yılmaz’ın kardeşinden acı sözler: "Ben ağabeyimin düğününü hayal ederken, bir yıldan beri toprağına çiçek dikiyorum" "Patlamadan birkaç gün önce kardeşim, 'bir gün patlayacağız ama ne zaman' dedi
YEREL HABERLER Patlamada hayatını kaybeden işçilerin kardeşlerinden ...
Havai fişek fabrika patlama davasında salon dışında gergin anlar Dava esnasında fenalaşan 2 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti Hayatını kaybeden işçilerin yakınları ile sanık avukatları arasında tartışma yaşandı Müştekilerden, sanık avukatlarına: “Katil savunucuları, siz katilleri savunuyorsunuz”
YEREL HABERLER Havai fişek fabrika patlama davasında salon dışında ...
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada üçüncü oturum başladı (3)
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin ...
Öldürülen meslektaşları için saygı duruşu yaptılar, tek yürek olamadılar Havai fişek fabrikası patlama davasında salon önünde ilginç dakikalar Müşteki avukatları, sanık avukatlarını saygı duruşunda yanlarında istemedi
YEREL HABERLER Öldürülen meslektaşları için saygı duruşu yaptılar, ...
Hasta ziyareti sonrası karantinaya alınan mahallede ilk ölüm Hasta ziyaretine gidenlerden virüs bulaşan yaşlı adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Hasta ziyareti sonrası karantinaya alınan mahallede ...
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada üçüncü oturum başladı (2)
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin ...
Fabrika çalışanı Ü.K.: “Y.C. işe başladığımda öyle bir anlattı ki fabrikayı ama biz öyle bir fabrikada çalışmadık” Fabrika çalışanı A.S.: “Bize, “Çalışan çalışsın, çalışmayan çıksın gitsin” dediler
YEREL HABERLER Fabrika çalışanı Ü.K.: “Y.C. işe başladığımda öyle ...
Hendek Belediyesi sokak hayvanlarını sıcak yuvaları ile kavuşturuyor Geçici Bakımevi 700’e yakın can dostuna ev sahipliği yapıyor
YEREL HABERLER Hendek Belediyesi sokak hayvanlarını sıcak yuvaları ...
SAÜ’nün ilk büyük çaptaki E-Spor festivali başlıyor
YEREL HABERLER SAÜ’nün ilk büyük çaptaki E-Spor festivali başlıyor
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada üçüncü oturum başladı
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin ...
1 öğrencinin testi pozitif çıkınca 49 öğrenci karantina altına alındı Öğrencinin testi pozitif çıkınca Kur’an kursunda yüz yüze eğitime 10 gün ara
YEREL HABERLER 1 öğrencinin testi pozitif çıkınca 49 öğrenci ...
Havai fişek davasının ikinci duruşmasında üçüncü gün Yoklama ile başlayan duruşmada beyanda bulunmayan müştekiler dinlenecek
YEREL HABERLER Havai fişek davasının ikinci duruşmasında üçüncü ...
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada ikinci oturum başladı (3)
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin ...
Fabrika çalışanı K.Y.: “Uyardık, patlayacak dedik ama bizi hiç dinlemediler. H.A.V. bize; 'Siz her şeyi duymayın, görmeyin' dedi" Beyanları alınmayan müştekiler için duruşmaya yarına kadar ara verildi
YEREL HABERLER Fabrika çalışanı K.Y.: “Uyardık, patlayacak dedik ama ...
Kenan Sofuoğlu 2 yaşındaki oğlu Zayn´ı Formula-1 yarışlarına hazırlıyor
YEREL HABERLER Kenan Sofuoğlu 2 yaşındaki oğlu Zayn´ı Formula-1 ...
Otomobil ile pikabın kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada Kazada araçta sıkışan yaralı itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Otomobil ile pikabın kafa kafaya çarpıştığı kaza ...
Sofuoğlu oğlunun Formula 1 yarışçısı olmasını istiyor Kenan Sofuoğlu: “Gönlümden geçen en büyük şey bir Formula 1 yarışçısı yetiştirebilmek” “Bilmedikleri konular hakkında boş konuşuyorlar”
YEREL HABERLER Sofuoğlu oğlunun Formula 1 yarışçısı olmasını ...
Fabrika sahibinin asistanından şoke eden iddia "Kendi kaçtı, beni 23 yaşındaki oğlu kurtardı" Havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili davada gerilim devam ediyor
YEREL HABERLER Fabrika sahibinin asistanından şoke eden iddia "Kendi ...
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kenan Sofuoğlu 2 yaşındaki oğlu Zayn´ı Formula-1 yarışlarına hazırlıyor
YEREL HABERLER Kenan Sofuoğlu 2 yaşındaki oğlu Zayn´ı Formula-1 ...