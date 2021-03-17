Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği havai fişek fabrikasıyla ilgili görülen duruşmada, müşteki avukatlarının beyanları sonrasında söz alan sanık Y.C., “Öyle bir senaryo hazırlanmış ki patlama ilk olarak Çin Mahallesi'nde başladı, sonradan muskaya döndü, sonrası 4 numaralı oda, 1 numaralı oda. Bunları söyleyenlerde hep aynı kişilerden şikayetçi. Bir de eminler muskada patladığına muska bölümünde çalışanlar da muska da patlama olduğunu iddia ediyorlar. Ben hep oradaydım. En son muska bölümünde patlama olduğunu ben gördüm“ dedi.



Hendek ilçesi Yukarıçalıca Mahallesi mevkiinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre mesafeden, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybederken, 127 kişi yaralanmıştı. Konuya ilişkin davanın 2’nci duruşmasının 3’üncü günü, Ferizli ilçesindeki yeni cezaevi kampüsünde bulunan Sakarya Ağır Ceza Mahkemeleri Duruşma Salonu'nda görülmeye başlandı. Davada, fabrika çalışanları ve patlamada hayatını kaybeden kişilerin yakınlarının beyanları sona erdi. Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesi sonrasında görüşünü açıklayan iddia makamı, beyanlara bir diyeceğinin olmadığını, katılma taleplerinde ise takdirin mahkeme heyetinde olduğunu belirterek eksik hususların giderilmesini talep etti. İddia makamının görüşünü bildirmesi sonrasında ise taraf avukatlarının beyanlarına başlandı. Beyan vermeye ise ilk olarak müşteki avukatları başladı. Beyanda bulunan bir takım müşteki avukatları, davanın ‘olası kastla kasten öldürme’ ve bir cinayet davası olduğunu, davada ceza istediklerini belirterek sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve tutuksuz olarak yargılanan A.R.E.C.’nin de tutuklanmasını talep etti. Müşteki avukatlarının beyanları sonrasında söz hakkı alan sanık Y.C., hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini ve müştekilerin yönlendirilerek ortak beyan verdiklerini iddia ederek tahliyesini talep etti. Sanık Y.C.’nin konuşmasının ardından sanık avukatlarının dinlenmesi için duruşmaya yarın sabaha kadar ara verildi.



"Benim suçum ispatlanmazsa ben suçsuzum, 6 kişi de suçsuzdur"

Müşteki avukatlarını beyanları sırasında kendi hakkındaki iddialara binaen söz hakkı alan sanık Y.C., “Davaya eşim ve yeğenimin de çekilmesi için uğraşılıyor ama eşim ile yeğenimin ifadeleri dosyada mevcuttur. Olay sonrasında bakanlarımız geldi ve kriz masası kuruldu. Helikopterlerle yangın söndürülmeye çalışıldı. Cumhurbaşkanımız beni 2 kere aradı. Olay ile ilgili benden daha fazla bilgileri vardı hastanede olan yaralılar hakkında. İspatlanmamış suç hiçbir zaman suç değildir. Burada herkesin konuştuğu iddiadır. Benim suçum ispatlanmazsa ben suçsuzum, 6 kişi de suçsuzdur” dedi.



"Bu insanlar yönlendirilerek yalan beyan vermişleridir"

Duruşma sırasında söz hakkı alan ve müştekilerin yalan beyan verdiklerini dile getiren sanık Y.C., “Öyle bir senaryo hazırlanmış ki patlama ilk olarak Çin Mahallesi'nde başladı, sonradan muskaya döndü, sonrası 4 numaralı oda, 1 numaralı oda. Bunları söyleyenlerde hep aynı kişilerden şikayetçi. Bir de eminler muskada patladığına muska bölümünde çalışanlar da muska da patlama olduğunu iddia ediyorlar. Patlamalar 56 saat sürdü ama bu insanlar 5 dakikada boşalttığı için göremediler patlamayı ama ben hep oradaydım. En son muska bölümünde patlama olduğunu ben gördüm. Bu insanlar yönlendirilerek yalan beyan vermişleridir. Muska bölümü fabrikanın şuanda en sağlam bölümlerinden birisidir. Muska bölümünde patlama olmamıştır. Ben ara verilmesini ve muska bölümünün incelenmesini talep ediyorum. Eğer ki muska bölümünde patlama olmadıysa, muska bölümünde patlama oldu diyenlerin hepsinden şikayetçi olmak istiyorum. Bu olayın mutlaka incelenmesini ve senaryonun ortaya çıkmasını istiyorum” diye konuştu.



"Sabotaj ihtimalinin araştırılmasını ve bu ihtimalin göz önünde bulunmasını talep ediyorum"

Patlamada sabotaj iddialarını tekrarlayan sanık Y.C., “Sanki biri bombaları binalara koymuş, sırayla patlattı, benim gördüğüm bu. Biri bana mesaj attı. Mesajda, 'Ateş'in Çocukları'nın 'Hendek'te havai fişek fabrikasını patlattık' paylaşımı vardı. Ateşin Çocukları'nı daha önce bilmiyordum. Patlama sonrası sosyal medya hesabının PKK örgütünün hesabı olduğunu anladım. Bu paylaşımı ilgili yerlere attım. Bu grup daha önce de farklı olayları gerçekleştirdiği görüldü. Hatay’daki orman yangının da ‘Ateşin Çocukları’ üstlendi. Ben de 'Hendek’te havai fişek fabrikasını patlattık' paylaşımını görünce bunu söyledim. Sabotaj ihtimalinin araştırılmasını ve bu ihtimalin göz önünde bulunmasını talep ediyorum” şeklinde konuştu.

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