2. Lig: Sakaryaspor: 1 - Kırşehir Belediyespor: 1

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Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 29. haftasında Sakaryaspor, sahasında ağırladığı Kırşehir Belediyespor ile 11 berabere kaldı.



Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Gürcan Hasova xx, Çağlar Mehmet Uludağ xx, Boran Turhan xx, Uğurcan Gökler xx

Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan xx, Canberk Ömer Özdemir xx, Caner Koca xx (Devrim Taşkaya dk. 84 ?), Abdulaziz Solamaz xx (Hasan Bilal dk. 78 x), Berk İsmail Ünsal xx (Ali Özgün dk. 69 x), Muhammet Reis xx (Fatih Aydın dk. 69 xx), Azad Filiz xx, Burak Öksüz xx, Çağrı Ortakaya xx, Alpay Koçaklı xx (Hakan Aslantaş dk. 84 ?), Ümit Yasin Arslan xx

Kırşehir Belediyespor: Ahmet Sabri Fener xx, Erbay Eker xx (Furkan Polat dk. 76 xx), Nuri Melih Mursal xx, Abdülkadir Akyıldız xx (Şerif Doğan dk. 64 xx), Hakan Yılmaz xx (Ahmet Karadayı dk. 46 xx), Serhat Mermer xx, Hakan Yavuz xx (İsmail Düzgün dk. 76 x), Ali Kucık xx, Gökay İravul xx (Eren Taşkın dk. 46 xx) , Onur Karakabak xx, Volkan Altınsoy xx

Goller: Muhammet Reis (dk. 44) (Sakaryaspor), Furkan Polat (dk.90+4) (Kırşehir Belediyespor)

Sarı kartlar: Canberk Özdemir, Fatih Aydın (Sakaryaspor), Serhat Mermer, Nuri Melih Mursal, Furkan Polat (Kırşehir Belediyespor)

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