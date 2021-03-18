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Pandemi kahramanları, Çanakkale kahramanlarını andı Hastanede Türk Bayrağı açarak Çanakkale şehitlerini andılar

İHA

Pandemi kahramanları, Çanakkale kahramanlarını andı Hastanede Türk Bayrağı açarak Çanakkale şehitlerini andılar

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi anestezi yoğun bakım servisi personelleri, hastanede Türk Bayrağı açarak şehitleri andı.
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi anestezi yoğun bakım servisi personelleri, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü sebebiyle hastanenin yoğun bakımında dev Türk Bayrağı açtı. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Erdem öncülüğünde düzenlenen etkinlikte pandemi kahramanları, Çanakkale şehitlerini andı.

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