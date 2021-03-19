Patlama davasının ara kararı sonrasında bir kez daha adalet istediler Patlama davasında iddiaların ardı arkası kesilmiyor 11 yıldır fabrikada çalıştığını belirten Semra Gülten: “Hastaneye gidip arkadaşlarımızı tehdit ediyorlardı. ‘Söylerseniz sizi işten çıkartırız’ diye”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Patlama davasının ara kararı sonrasında bir kez daha adalet istediler Patlama davasında iddiaların ardı arkası kesilmiyor 11 yıldır fabrikada çalıştığını belirten Semra Gülten: “Hastaneye gidip arkadaşlarımızı tehdit ediyorlardı. ‘Söylerseniz sizi işten çıkartırız’ diye”

İHA

Patlama davasının ara kararı sonrasında bir kez daha adalet istediler Patlama davasında iddiaların ardı arkası kesilmiyor 11 yıldır fabrikada çalıştığını belirten Semra Gülten: “Hastaneye gidip arkadaşlarımızı tehdit ediyorlardı. ‘Söylerseniz sizi işten çıkartırız’ diye”

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği 127 kişinin ise yaralandığı havai fişek davasının ara kararı sonrasında müştekiler ve avukatları açıklamada bulundu. 11 yıldır fabrikada çalıştığını belirten Semra Gülten, “Tehdit ediliyorduk göz önüne çıkmayan patlamalar çoktu. Bildirilmiyordu kimseye” dedi.
Hendek ilçesi Yukarıçalıca Mahallesi mevkiinde kurulu havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybederken, 127 kişi yaralanmıştı. Konuya ilişkin davanın 2’nci duruşmasının 5’inci gününde ara karar veren mahkeme heyeti iş sağlığı güvenliği uzmanı A.B.’nin tahliyesine diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyetin vermiş olduğu karar sonrasında duruşma salonunun dışında fabrikada işçi olarak çalışanlar, yaralananlar, patlamada hayatlarını kaybedenlerin yakınları ve müşteki avukatları açıklamalarda bulundu. Açıklamalarda konuşan müştekiler ve avukatları, sanıkların tutukluluk hallerinin devamı kararı sonrasında bir nebzede olsa rahatladıklarını ve sanıkların ceza almaları için ellerinden geleni yapacaklarını belirttiler.

Bu insanlar canlarını sokakta bulmadılar
Müşteki avukatı Can Atalay, “Bu dava Türkiye’de işçilere insan muamelesi yapılması davası, bu dava işçi canının en ucuz maliyet kalemi olarak kavranmaması davası, işçi hayatının en ucuz malzeme olarak kabul edilmemesi davası. Buradaki insanlar 2009’da 2 kere, 2010’da bir kere, 2011’de bir kere, 2014’te bir kere patlayan ve aynı şekilde sadece ölecek işçi sayısı hesap edilerek devam edilen bir fabrikada çalışmaya zorlanmışlar. Burada bu insanların hayatlarının sadece bir sayı hesabı olduğu duruşma salonunda bir kere daha çok açık bir şekilde ortaya çıktı. Bu insanlar ya da ölenler canlarını sokakta bulmadılar. Kimse ekmeğini kazanmaya çalışırken öldürülmesin diyedir davamız. 10 Haziran’da buradayız” dedi.

Acılarımızın hesabını sonuna kadar soracağız
Patlamada hayatını kaybeden Muhammet Seyfi Çanakçı’nın yakını avukat Gülşen Uzuner, “Burada biz yakınlarımızın, ailelerimizin, sevdiklerimizin nasıl öldüğünü konuştuk. Nerede, ne zaman öldüğünü ve ne kadar daha fazla insan ölebilirdi şansını konuştuk. Bu yargılamada 25 kişi ölecekti ama 7 kişi öldü denildi, biz sayıları konuştuk, hepsi bizim canımız. Aileler 5 gün boyunca durdular. İşçinin canını yaka yaka, hiçe saya saya bu ölüm geldi. Bu ölüm bilerek geldi, biz o yüzden kast diyoruz buna. Bilerek, sayı hesabı yaptınız, bize denk geldi, böyle konuşuluyor. Bizim için dosyanın incelenmesi, karartılan delillerin toplanmasına ilişkin çalışmalar yapılması önemli. Yine sanıkların tutukluluk durumlarının devamı bizim için çok önemli, duruşmada gördük ki hem delil karartma ihtimalleri hem de dinlenmeyen tanık ve müştekileri etkileme ihtimalleri oldukça var. Biz asla vazgeçmeyeceğiz bu davadan, kimse de bizi vazgeçiremez. Bu acıları bir daha yaşayamayacağız, acılarımızın hesabını sonuna kadar soracağız. 10 Haziran’da hep birlikte buradayız” diye konuştu.

Hastaneye gidip arkadaşlarımızı tehdit ediyorlardı
Semra Gülten, “Hastaneye gidip arkadaşlarımızı tehdit ediyorlardı. ‘Söylerseniz sizi işten çıkartırız’ diye ben 11 yıldan beri orada çalışıyorum. Tehdit ediliyorduk göz önüne çıkmayan patlamalar çoktu. Bildirilmiyordu kimseye” dedi.

Bu davanın ölene kadar sonundayız
Hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar’ın ablası Hatun Tepeçınar, “Biz yakınlarımızı kaybeden aileler olarak hiç bırakmadan 5 gün boyunca buradaydık. Çok gergin zamanlarımız oldu, sakinleştirmek için uğraştık kendimizi hala gerginiz. Bu davanın ölene kadar sonundayız, peşindeyiz ve bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Havai fişek fabrikasındaki patlama davasında İSG uzmanı tahliye edildi (2)
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlama davasında İSG ...
Havai fişek fabrikasındaki patlama davasında İSG uzmanı tahliye edildi
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlama davasında İSG ...
Havai fişek patlama davasında, iş güvenliği uzmanı tahliye edildi Ara karar verildi: 5 tutuklu sanıktan biri tahliye edildi 5 gün süren patlama davasında ara karar verildi Dava 10 Haziran 2021 tarihine ertelendi
YEREL HABERLER Havai fişek patlama davasında, iş güvenliği uzmanı ...
Patlama davasında ara karar duruşması başladı
YEREL HABERLER Patlama davasında ara karar duruşması başladı
Çiftlikten kaçan atlar D-100 karayolunda dört nala koşturdu O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
YEREL HABERLER Çiftlikten kaçan atlar D-100 karayolunda dört nala ...
Yasağı ihlal edip iş yerinde alkol alan 5 kişiye polis baskını 15 bin 750 TL cezai işlem uygulandı
YEREL HABERLER Yasağı ihlal edip iş yerinde alkol alan 5 kişiye ...
Pandemi kahramanları, Çanakkale kahramanlarını andı Hastanede Türk Bayrağı açarak Çanakkale şehitlerini andılar
YEREL HABERLER Pandemi kahramanları, Çanakkale kahramanlarını ...
2. Lig: Sakaryaspor: 1 - Kırşehir Belediyespor: 1
YEREL HABERLER 2. Lig: Sakaryaspor: 1 - Kırşehir Belediyespor: 1
Başkan Alemdar: “Serdivanımızın geleceğini birlikte planlıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Alemdar: “Serdivanımızın geleceğini birlikte ...
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada dördüncü oturum başladı (3)
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin ...
Patlama davasında ara karar yarın açıklanıyor Sanık Y.C.: “Tutuklanma sebebimiz suçlu olduğumuzdan değil kamuoyu baskısındandır” Mahkemeye yarına kadar ara verildi
YEREL HABERLER Patlama davasında ara karar yarın açıklanıyor Sanık ...
Karasu’da 18 Mart töreni
YEREL HABERLER Karasu’da 18 Mart töreni
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada dördüncü oturum başladı (2)
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin ...
18 Mart Serdivan Şehitliğinde anıldı
YEREL HABERLER 18 Mart Serdivan Şehitliğinde anıldı
Çanakkale Zaferinin 106. yıl dönümünde SAÜ TÖMER’den anlamlı paylaşım
YEREL HABERLER Çanakkale Zaferinin 106. yıl dönümünde SAÜ TÖMER’den ...
Patlama davasında sanık A.Ç.: “Ahmet ölsün olay Çin mahallesinde oldu diyelim’ diye pusuda bekliyorlar” İddia makamının görüşünü açıklaması sonrasında mahkeme heyeti, tutuklu sanık Y.C.’nin ve avukatının beyanlarını almak üzere mahkemeye ara verdi
YEREL HABERLER Patlama davasında sanık A.Ç.: “Ahmet ölsün olay Çin ...
Başkan Babaoğlu’ndan Çanakkele Türküsü
YEREL HABERLER Başkan Babaoğlu’ndan Çanakkele Türküsü
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada dördüncü oturum başladı
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin ...
Havai fişek davasında dördüncü gün Dava sanık ve avukatlarının, tarafların iddia ile ifadelerine ilişkin beyanları dinlenmesiyle devam edecek
YEREL HABERLER Havai fişek davasında dördüncü gün Dava sanık ve ...
Usulsüz olarak yol geçtiğini iddia ettiği arsasını dubalarla kapatarak nöbet tuttu Arsa sahibi Atakan Temel: “Hakkımı istiyorum, arsam usulsüzce daraltıldı”
YEREL HABERLER Usulsüz olarak yol geçtiğini iddia ettiği arsasını ...
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada üçüncü oturum başladı (6)
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin ...
Müşteki avukatlarının beyanları sonrasında söz hakkı alan sanık Y.C.: “Bu insanlar yönlendirilerek yalan beyan vermişlerdir” “Patlamalar 5-6 saat sürdü ama bu insanlar 5 dakikada boşalttığı için göremediler patlamayı ama ben hep oradaydım” “En son muska bölümünde patlama olduğunu ben gördüm” “Burada herkesin konuştuğu iddiadır. Benim suçum ispatlanmazsa ben suçsuzum, 6 kişi de suçsuzdur” Sanık Y.C.’nin konuşmasının ardından sanık avukatlarının dinlenmesi için duruşmaya yarına kadar ara verildi
YEREL HABERLER Müşteki avukatlarının beyanları sonrasında söz hakkı ...
Bir gün önce komşusu uyarmıştı, kazada yaralandı Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bir gün önce komşusu uyarmıştı, kazada ...
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada üçüncü oturum başladı (5)
YEREL HABERLER Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin ...