Kumarhaneye çevrilen evdeki 16 kişiye, 50 bin 400 lira ceza

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Güven HASBAŞ/KARASU (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Karasu ilçesinde, ihbar üzerine eve baskın yapan polis ekipleri, kumar oynatıldığını belirledi. İçerideki 16 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 50 bin 400 lira ceza kesildi.

Karasu ilçesindeki evde dikkat çeken kalabalık olduğu ihbarını alan polis ekipleri, Yalı Mahallesi Piri Reis Caddesi'ndeki adrese baskın düzenledi. Ekipler, kumarhaneye çevrilen evdekilerin kumar oynadığını belirledi. İçerideki 16 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 50 bin 400 lira ceza uygulandı. Ayrıca 16 kişi hakkında, adli işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Karasu Güven HASBAŞ

2021-03-20 13:35:14



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