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İlçe ilçe gezen istasyonda araçlar muayene ediliyor Sapanca’ya kurulan Gezici Araç Muayene İstasyonu'nda 70 araç muayene edildi

İHA

İlçe ilçe gezen istasyonda araçlar muayene ediliyor Sapanca’ya kurulan Gezici Araç Muayene İstasyonu'nda 70 araç muayene edildi

Sakarya’nın çeşitli ilçelerinde kurulmaya devam eden Gezici Mobil Araç Muayene İstasyonu, bu kez Sapanca ilçesine kuruldu. Vatandaşlar hizmetten memnun kalırken, istasyonda 1 günde 70 araç muayene edildi.
Sapanca Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığının girişimleri ile Sapanca ilçesine Gezici Araç Muayene İstasyonu kuruldu. Bir günde 70 aracın muayene edildiği istasyonda, vatandaşlar hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Sapanca Kapalı Pazar yerinde kurulan araç muayene istasyonunda traktör, kamyonet, otomobil ve motosikletlerin muayenelerinin yapıldığını aktaran Sapanca Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Osman Kubilay, “Talebimiz sonrası ilçemize gönderilen Gezici Mobil Araç Muayene İstasyonu için yetkililere ve kapalı pazar yerini kullanmamız için tahsis eden Belediye başkanımız Özcan Özen’e teşekkür ederim. Gelen personeller işlerini layıkıyla yaptılar. Tüm araçlar en ince ayrıntısına kadar tek tek incelendi. Çok şükür kazasız bir şekilde muayene işlemleri bitti. Gezici muayene istasyonunun bundan sonra ilçemize belirli periyotlar ile gelmesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bugün 33 otomobil, 15 traktör, 15 kamyonet, 7 motosiklet, toplamda 70 araç muayene edildi. 4 araç ise muayene tekrarına kaldı” dedi.

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