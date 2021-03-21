Çamura saplanan ambulansı traktörle kurtardılar

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Güven HASBAŞ/KARASU(Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Karasu ilçesinde koronavirüs hastasına giderken yolda kalan ambulans, saplandığı yerden traktörle çekilerek kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Karasu ilçesi Taşlıgeçit Mahallesi Aktan Caddesi´ndeki evinde fenalaşan koronavirüs hastasını almak için yola çıkan ambulans, yağışın etkisiyle tamamen çamurla kaplanan yolda kaldı. Sürücü, çamura saplanan ambulansı kendi imkanlarıyla çıkarmayı başaramadı. Yardıma koşan mahalleli, traktöre bağlanan ambulansı kurtardı. Yoluna devam eden ekipler, hastaya ulaşarak müdahale etti.

Ambulansı kurtaran traktör sürücüsünün, sağlıkçıların işi bitene kadar bekledikten sonra ambulansa asfalt yola kadar eşlik ettiği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Karasu Güven HASBAŞ

2021-03-21 14:38:15



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