Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa çalışmaları sürdürülen Hendek İtfaiye Hizmet Binasında sona gelindi. Başpınar Mahallesinde 2 bin 600 metrekare alan üzerinde inşa edilen ve 8 araçlık garajı ile ilçeye hizmet verecek olan itfaiye binasının yüzde 97’lik kısmı tamamlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hendek ilçesi Başpınar Mahallesi’nde 2 bin 600 metrekarelik alan üzerinde inşa çalışmaları sürdürülen Hendek İtfaiye Hizmet Binası’nda sona gelindi. Yüzde 97’lik kısmı tamamlanan binanın içerisinde 8 araçlık garaj, idari odalar, spor odası, eğitim salonu, yatakhaneler ve yemekhane olacak. Uzman kadrosu ve son teknoloji cihazları ile 91 mahalleye hizmet verecek olan binanın iç ve dış çalışmaları hızla gerçekleştiriliyor. Çevre düzenlemesi ve son rötuşları devam eden Hendek İtfaiye Hizmet Binası, kısa bir zamanda vatandaşların hizmetine sunulacak.

Yüzde 97’si tamamlanan projeye ilişkin Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “91 mahalleye hizmet verecek ve yaşanan olumsuzluklara anında müdahale edilebilecek Hendek İtfaiye Hizmet Binası’nda çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce’nin önderliğinde çalışmalarını sürdürdüğümüz itfaiye binasını bölgeye kazandıracak olmanın sabırsızlığı içerisindeyiz. Çevre düzenlemesi devam eden ve son rötuşlarında çalışmalarını sürdürdüğümüz projemizi yakın zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” ifadelerine yer verildi.

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