Pandemi tedbirlerini hiçe sayanlara 291 bin TL ceza

Sakarya'da son 7 günde pandemi kurallarını hiçe sayarak izinsiz sokağa çıkan 286 kişiye toplamda 291 bin TL para cezası kesildi.
Sakarya Emniyeti, kısıtlama saatlerinde şehir genelinde denetimlerini sürdürüyor. Denetimler kapsamında haftaiçi 21.0005.00 saatlerinde uygulanan sokak kısıtlamasında 235 kişi, Pazar günü de 51 kişinin izinsiz sokağa çıktığı belirlendi. Denetimlerde pandemi tedbirlerine uymadıkları belirlenen 286 kişiye toplamda 291 bin TL para cezasının kesildiği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.