Pandemi tedbirlerini hiçe sayanlara 291 bin TL ceza

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya'da son 7 günde pandemi kurallarını hiçe sayarak izinsiz sokağa çıkan 286 kişiye toplamda 291 bin TL para cezası kesildi.

Sakarya Emniyeti, kısıtlama saatlerinde şehir genelinde denetimlerini sürdürüyor. Denetimler kapsamında haftaiçi 21.0005.00 saatlerinde uygulanan sokak kısıtlamasında 235 kişi, Pazar günü de 51 kişinin izinsiz sokağa çıktığı belirlendi. Denetimlerde pandemi tedbirlerine uymadıkları belirlenen 286 kişiye toplamda 291 bin TL para cezasının kesildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.