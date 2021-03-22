Sakarya'da anne ve oğlu sobadan sızan gazdan öldü



Murat HAZER/KAYNARCA (Sakarya), DHA)SAKARYA´nın Kaynarca ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Nurten Manay (76) ile oğlu Yavuz Manay (45), hayatını kaybetti.

Kaynarca ilçesi Karamanlar Mahallesi´nde oturan Nurten Manay ve oğlu Yavuz Manay, yakınları tarafından evlerinde yataklarında hareketsiz bulundu. İhbar üzerine adrese, sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, anne ve oğlunun öldüğü belirlendi.

İlk tespitlere göre sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen anne ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Kaynarca Murat HAZER

2021-03-22 16:51:07



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