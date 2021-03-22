Yetiştirme yurdundan kaçan 3 kız çocuğu bulundu

Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Arifiye ilçesinde bulunan kız yetiştirme yurdundan kaçan 3 kız çocuğu, jandarma ve polis ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.
Arifiye ilçesinde bulunan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü´ne bağlı kız yetiştirme yurdundan önceki gün kaçan S.A. (14), H.B. (14) ve Y.K. (16), Pamukova ilçesinde yardım istemek için girdikleri bir pastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüleri izleyen jandarma ve polis ekipleri, dün, kaçan 3 çocuğu bularak kız yetiştirme yurduna teslim etti. Kızların, ailelerinden savcılık talimatıyla geçici süreyle alınarak yurda yerleştirildikleri, 2 gün sonra da kaçtıkları belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ
2021-03-22 16:58:32
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