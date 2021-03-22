'Yol verme' tartışmasında 2 kişiyi bıçaklayıp, kaçtı

Ramiz Kaan OKTAR/ SERDİVAN (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Serdivan ilçesinde, Fırat E. ve akrabası Serhat Ö. `yol verme´ meselesi nedeniyle tartıştıkları ismi öğrenilemeyen kişi tarafından bıçaklandı. Yaralı halde iş yerine sığınan 2 kişi, hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, saat 21.30 sıralarında, Serdivan Arabacıalanı Mahallesi Eski Kazımpaşa Caddesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Fırat E. ile beraberindeki akrabası Serhat Ö.´nün bulunduğu 54 FB 918 plakalı otomobil ile plakası bilinmeyen bir otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü arasında `yol verme´ meselesi nedeniyle kavga çıktı. Üzerindeki bıçağı çıkaran kişi, Fırat E. ve Serhat Ö.´yü bıçakladı. Yaralılar, otomobillerine binerek yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki iş yerlerine gitti. Sağlık ekiplerine haber veren yaralılar, gelen ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Serdivan Ramiz Kaan OKTAR
2021-03-22 23:06:17
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