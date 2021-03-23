Büyükşehir Belediyesi şehre yeni su kaynakları kazandırıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), alternatif içmesuyu arama çalışmaları kapsamında 2020 yılı itibariyle 6 ilçede toplam 2 bin metre derinliğe sahip sondaj kuyusu açtı.

SASKİ, yer üstü su kaynaklarının ömrünü uzatmak ve yer altı su kaynaklarını en doğru şekilde değerlendirmek adına yürüttüğü çalışmalar kapsamında 2020 yılı itibariyle toplam 2 bin metre derinliğe sahip sondaj kuyusu açtı. Akyazı, Erenler, Geyve, Kaynarca, Karasu ve Taraklı ilçelerinde 12 mahallede gerçekleştirilen çalışmalarda içmesuyu kalitesinin yüksek olması için sondaj çalışmalarından önce bölgeler taranarak gerekli analizler son teknoloji cihazlarla yapıldı. Yapılan analizlerin sonucuna göre çalışmalarını sürdüren ekipler 2020 yılı itibariyle farklı debilere sahip 2’si tarımsal sulamada diğer 10’u ise içmesuyu hizmetinde kullanılmak üzere toplam 12 sondaj kuyusunu şehre kazandırdı.

Devam eden çalışmalarla ilgili kurumdan yapılan açıklamada, “Su kaynaklarımızı en doğru şekilde kullanarak uzun yıllar boyunca su sıkıntısı yaşanmasının önüne geçiyoruz. Aynı zamanda yer altında bulunan su kaynaklarını araştırmalarımız neticesinde vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Açılan sondaj kuyuları ile yerleşim yerlerinin içmesuyu açığını karşılıyoruz. Devam eden çalışmalarımız kapsamında açacağımız sondaj kuyularıyla birlikte hedeflediğimiz derinlik toplam 3 bin metre” ifadeleri kullanıldı.

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