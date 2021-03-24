Sakarya’da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor Mart karı ile birlikte yaylalar tekrar beyaza büründü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarısında bulunduğu iller arasında yer alan Sakarya’da yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Ülkenin büyük bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarısında bulunduğu Sakarya’da yağmur şeklinde görülen yağış, yüksek kesimlerde etkisini kara bıraktı. Akyazı ilçesinde Keremali, Ballıkaya ve Güvençler Mahalleleri etkisini gösteren kar ile birlikte beyaza büründü. Adapazarı ilçesinde Karaman, Camili ve Korucuk Mahallelerinde de bu saat itibari ile kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

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