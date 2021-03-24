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Karasu ilçesinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı

İHA

Karasu ilçesinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarısında bulunduğu iller arasında yer alan Sakarya’nın yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Karasu ilçesinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
Ülkenin büyük bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarısında bulunduğu Sakarya’da yağmur şeklinde görülen yağış, yüksek kesimlerde etkisini kara bıraktı. Bu doğrultuda Karasu İlçesi Kurudere, Ortaköy ve Gölköprü Mahallesi'nde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Ortaköy ve Kurudere Mahallelerinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

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