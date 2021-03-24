Sakarya'da sera deposunda yangın

Onur GÜDEN/ARİFİYE (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, fidan yetiştirilen seranın deposunda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Saat 18.00 sıralarında, Arifiye İstasyon Caddesi AdapazarıSapanca yolu üzerinde bulunan bir seranın deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak, söndürdü. Depo hasar görürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Arifiye Onur GÜDEN
2021-03-24 19:21:22
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