Büyükşehir ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışıyla mücadelesini aralıksız şekilde sürdürüyor. Karla mücadeleye ilişkin paylaşılan raporda, şehrin genelinde tuzlama çalışmalarının yapıldığı ve yoğun yağış nedeniyle ulaşıma kapanan 19 mahalle yolunun yeniden açılması için 28 araç ile yol açma çalışmalarının yürütüldüğü ifade edildi.

Yağış başlamadan önce tuzlama çalışmalarını gerçekleştiren ekipler don nedeniyle trafikte yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçti. Merkez ilçelerde ulaşımda aksaklıklar yaşanmazken şehrin yüksek kesimlerinde bulunan 19 mahalle yolu yoğun yağış nedeniyle ulaşıma kapandı. 28 araç ile kapanan yollara müdahale eden ekipler Akyazı, Geyve, Kocaali, Pamukova ve Taraklı ilçelerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Devam eden çalışmalara ilişkin kurum tarafından yapılan açıklamada, “Kar yağışı başlamadan önce tüm ekiplerimiz görev noktalarında teyakkuz halinde bekliyorlardı. Yağış başlamadan önce tuzlama çalışmalarını gerçekleştiren ekipler yağışın başlamasını ardından kar küreme çalışmalarını sürdürdü. Devam eden karla mücadele çalışmalarıyla birlikte ulaşıma kapanan mahalle yollarını kısa süre içerisinde açacağız. Vatandaşlarımızdan da can ve mal kaybı yaşanmaması için dikkatli olmaları konusunda hassasiyet bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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