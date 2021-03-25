Donmak üzere olan köpek yavrularına yardım eli uzattı Yavruların hepsini kurtaramadığını belirten hayvansever, üzüntüsünü dile getirdi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde donmak üzere olan köpek yavrularına yardım elini uzatan hayvansever, yavruların hepsini kurtaramamanın üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi.

Karasu ilçesinde ikamet eden Hamza Yılmaz isimli vatandaş, Hürriyet ile Manavpınarı Mahallesi arasında donmak üzere olan yavru köpekleri gördü. Yardım sever vatandaş, köpeklere hemen yardım elini uzattı. Toplam 5 köpekten, 3’ünün öldüğünü gören Yılmaz, donmak üzere olan 2 köpeği aracına aldı. Kurtardığı köpekleri veterinere götüren vatandaş burada bakım ve aşılarını yaptırdı. Daha sonrasında köpek yavrularını evine götürdüğünü belirten Yılmaz, “Diğer köpekleri daha önce fark etsem ölmelerine engel olurdum. Hepsini kurtaramadım. Ölen köpekleri gömdüm. Çok üzgünüm. Allah'ın, sessiz kullarım diye gösterdiği hayvanlara merhamet etmek, insan olmanın gerekliliğidir. Lütfen sokak hayvanlarına yardım edelim” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

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