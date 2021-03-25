Ramiz Kaan OKTAROnur GÜDEN/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde Osman H. (32), evinde başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti.
Adapazarı ilçesi Şirinevler Mahallesi Çetinli Sokak´ta bir apartmanda oturan Osman H., saat 17.30 sıralarında evinde başına dayadığı tabancayı ateşledi. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi geldi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Osman H. yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR-Onur GÜDEN
2021-03-25 19:08:32
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