

Ramiz Kaan OKTAROnur GÜDEN/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde Osman H. (32), evinde başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti.

Adapazarı ilçesi Şirinevler Mahallesi Çetinli Sokak´ta bir apartmanda oturan Osman H., saat 17.30 sıralarında evinde başına dayadığı tabancayı ateşledi. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi geldi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Osman H. yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR-Onur GÜDEN

2021-03-25 19:08:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.