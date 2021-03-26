Fikir Sofrası'nda Z kuşağı konuşuldu

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından gündeme ilişkin konuları değerlendirmek için gerçekleştirilen Fikir Sofrası buluşmasında, Z kuşağına yönelik oluşturulan projenin detayları, yol haritası ve buna üniversitelerin sağlayabileceği katkılar ele alındı.

Buluşmada SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, İl Müftüsü Hasan Başiş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar, Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAYEM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Barış Boru ile SUBÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Orhan Yılmaz yer aldı.



"Üniversite olarak lise havuzundan besleniyoruz"

Kararlı ve insanlara dokunacak hedefler doğrultusunda kenetlenen iş birliklerinin önemine değinen SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, "Belki de ülkemizde sahayla irtibatı en kuvvetli üniversitelerden birisi olarak bu farkındalığa fazlasıyla sahibiz. Birçok adım da atmış bulunuyoruz. İl Milli Eğitim müdürlüğümüzle öğretmenlerimizin sertifikalandırılmalarına yönelik yaptığımız protokol ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle Genç Ofis protokolümüz var. Kıymetli müftümüzle sık sık bir araya gelerek istişarelerde bulunuyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yaptığımız çalışmalar o kadar dikkat çekti ki şehir dışından da bir şekilde bunu duyan öğretmenlerden SAYEM’e talepler geldi. ‘Geçmişe İz Geleceğe Biz’ projesinde ise ortak kaygımız milli ve manevi değerlerine sahip çıkan nitelikli gençler yetiştirmek. Biz üniversite olarak lise havuzundan besleniyoruz. Oradaki nitelik artışı bize de yansıyacaktır. Bizim öğrencilerimizin bu projede yer almasını önemsiyoruz. İlk ve orta eğitim düzeyindeki evlatlarımızın üniversite okuyan ağabey ve ablalarıyla karşılaşabilmeleri ciddi katkılar sağlayacaktır. Projeye desteğimiz tam" dedi.



"Kaybolmaya yüz tutmuş meslekler ve sergiler düzenleyeceğiz"

Projeye il genelindeki 212 bin çocuğun ve gencin katılmasını hedeflediklerini söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, "Şehrimizin tüm ilçelerinde Z kuşağından temsilcilerin oluşturabileceği takımlarla katılabilecekleri sanat festivalleri, doğa kampları, spor müsabakaları, dijital beceri geliştirme yarışmaları, kültür mirasımızı temsil eden sanatlar, kaybolmaya yüz tutmuş meslekler ve sergiler düzenleyeceğiz. Bazı şeyler slayt ve sunumlarla kazandırılamıyor. Okullarımızı öğrencilerimizin yaşam becerilerini geliştirebilecekleri ve öğrendiklerini hayatla bütünleştirebilecekleri hale getirmemiz gerekiyor" diye konuştu.



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