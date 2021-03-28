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Büyükşehir’den ihtiyaç sahiplerine yönelik yeni hizmet: ‘Sosyal Market’

İHA

Büyükşehir’den ihtiyaç sahiplerine yönelik yeni hizmet: ‘Sosyal Market’

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ihtiyaç sahiplerine yönelik yeni bir hizmeti daha hayata geçireceklerini açıkladı.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yakın zamanda ihtiyaç sahiplerine yönelik açılan Sosyal Mağaza’nın yanı sıra ihtiyaç sahiplerine yönelik yeni bir hizmeti daha hayata geçireceklerini açıkladı. Sosyal Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilen UKOME toplantısı sonrası Sosyal Mağaza’ya ziyaret gerçekleştiren Başkan Ekrem Yüce, “Sakaryamız da ihtiyaç sahibi kimse kalmaması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sosyal Mağaza’mızın hemen yanında ihtiyaç sahiplerinin gıda ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sosyal marketi çok yakında hizmete açıyoruz” açıklamalarında bulundu.
Sosyal Mağaza ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “Sosyal belediyecilik anlayışımızla şehrimizde toplumsal dayanışma kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik hizmetlerimize bir yenisini daha ekliyoruz. SGM bünyesinde Sosyal Mağaza’mızın hemen yanında ihtiyaç sahiplerine yönelik gıda ürünlerinin yer aldığı sosyal marketi kısa süre içerisinde hizmete sunacağız. Toplumsal dayanışmanın artmasına yönelik yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceğimizi belirterek desteklerini esirgemeyen tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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