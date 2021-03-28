Düzce’deki kazada hayatını kaybeden 2 arkadaş son yolculuğuna uğurlandı Hayatını kaybeden 2 arkadaştan geriye fotoğrafları kaldı

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Düzce’de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Karasulu iki arkadaş Semiha Mumcuoğlu ve Aslı Tunca son yolculuğuna uğurlandı. Hayatını kaybeden 2 arkadaştan geriye ise fotoğrafları kaldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Düzce’nin Akçakoca ilçesinde meydana gelmişti. Düzce’nin Akçakoca ilçesinden Sakarya’nın Kocaali ilçesine seyir halinde Fuat Karagöz idaresindeki 14 AAY 823 plakalı Peugeot marka otomobil, Akçakoca Yeldüzü mevkiinde karşı yönden gelen Ahmet Y. idaresindeki 34 ANB 135 plakalı Mercedes marka Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü ile kafa kafaya çarpışmıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralanmıştı.

Kazada olay yerinde hayatını kaybeden 40 yaşındaki Semiha Mumcuoğlu, Karasu Aziziye Mahallesi Yeni Aziziye Camiinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ağır yaralı şekilde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 41 yaşındaki Aslı Tunca’nın cenazesi ise, Kabakoz Mahallesi’ndeki hanesinin önünden alınarak Yalı Mahallesi Merkez Mezarlığı’nda defnedildi. Olayda hayatını kaybeden 2 arkadaştan ise geriye fotoğrafları kaldı.

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