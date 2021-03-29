Erkek arkadaşıyla tartıştığı sırada düşüp, hastanelik oldu

Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN, (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Serdivan ilçesinde, Afganistan uyruklu P.A. (26), erkek arkadaşıyla tartıştığı sırada yere düşerek başını çarptı. Hastaneye kaldırılarak kontrolden geçirilen P.A. ile erkek arkadaşının karakolda ifadeleri alındı.
Olay, öğle saatlerinde, Serdivan ilçesi Dağköy Sokak´ta bulunan bir sitede meydana geldi. Afganistan uyruklu P.A. isimli kadın, erkek arkadaşı M.G. ile tartışmaya başladı. Çıkan arbedede genç kadın, yere düşerek başını çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi yaralanan kadını hastaneye kaldırdı. Sağlık kontrolünden geçirilen P.A. ile M.G. ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Serdivan Ramiz Kaan OKTAR
2021-03-29 18:59:20
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