Korona virüse yakalanan muhtar fenalaşınca yoğun bakıma alındı

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Sakarya’nın Karasu ilçesinde mahalle muhtarı, korona virüs sebebiyle fenalaşınca hastaneye kaldırıldı.

Karasu ilçesi Denizköy Mahallesi Muhtarı Ali Barbaros, iki gün önce korona virüse yakalandı. Sabaha karşı fenalaşan Barbaros, Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumunun ağırlaşması üzerine Yenikent Devlet Hastanesi’ne sevk edilen muhtar Barbaros, burada yoğun bakıma alındı.

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