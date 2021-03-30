Yanlış park edilen aracı vatandaşlar yolun kenarına itti

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ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde belediye halk otobüsü, yanlış park edilen otomobil nedeniyle dönüş yapamayınca vatandaşlar devreye girdi. Vatandaşlar otomobili yolun kenarına iterek otobüsün geçmesini sağladı.

Adapazarı ilçesi Karaağaç Caddesi´nde yaya geçidine park edilen 54 DC 485 plakalı otomobil trafiği kilitledi. Belediye halk otobüsü dönüş yaptığı sırada yanlış park edilen otomobil nedeniyle manevra yapamadı. Arkadan gelenler de kuyruk oluşturunca yol tıkandı. Bunun üzerine vatandaşlar devreye girdi. Vatandaşlar hatalı park edilen otomobili iterek yolun kenarına aldı. Otomobilin yolun kenarına yanaştırılmasıyla otobüs hareket edip trafik akışı sağlandı.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Güven HASBAŞ

2021-03-30 13:56:50



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